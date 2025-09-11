Asociación Mexicana de Bebidas rechaza impuesto excesivo a refrescos

La Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb) rechazó el aumento en el precio de las bebidas azucaradas, pues considera que no es una medida eficaz y equitativa pues no existe ninguna evidencia de que los impuestos cambien los patrones de consumo.

MexBeb rechaza impuesto a refrescos

Mediante un comunicado, la MexBeb indicó que la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que plantea incrementar a 3.0818 pesos la cuota por litro a la enajenación de bebidas saborizadas no atienda la multifactorialidad del problema de obesidad y de las ENTs.

Además, la iniciativa no solo incrementa el gravamen existente sino que incorpora uno nuevo a las bebidas que contienen edulcorantes no calóricos y desincentiva la innovación, reformulación y ampliación de la oferta de productos sin azúcar o sin calorías.

Impuesto a refrescos no cumple con un objetivo de salud

La MexBeb destacó que el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles son un problema complejo y que requiere una acción integral; sin embargo, el impuesto no cumple con dicho objetivo.

Indicó que la ONU y sus agencias han evaluado la implementación de impuestos a las bebidas azucaradas y señalan que no hay evidencia de que estos cambien los patrones de consumo o mejoren la salud.

Datos del INEGI muestran que no hay una correlación directa entre el consumo de refrescos y los índices de obesidad pues el consumo per cápita de refrescos se ha mantenido estable en los últimos 30 años, pero los índices de sobrepeso crecieron en el mismo periodo.

Impacto socioeconómico por impuesto a refrescos

Con el gravamen que se plantea imponer, los precios al consumidor se incrementarían entre 10 y 15% de su costo actual lo que sería un fuerte golpe al bolsillo de los mexicanos.

Reducirá el poder adquisitivo y se encarecería la canasta básica, también se desincentiva la inversión y producción que limitaría el crecimiento económico del país.

