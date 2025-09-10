Pago del 15 y 16 de septiembre: Salario que deberás cobrar si trabajas en las fiestas patrias

Se acerca la Independencia de México, día festivo oficial o de descanso obligatorio marcado en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). El feriado cae el próximo martes 16 de septiembre, aunque los festejos inician desde el 15, por lo que los empleados se preguntan cuál es el salario que les corresponde si laboran esos días.

En adn40 te explicamos detalladamente lo que establece la ley para que no te dejes engañar y cobres lo justo.

¿16 de septiembre 2025 se paga doble? Este día patrio deberás recibir pago extra si trabajas

El 15 de septiembre no es un día de descanso obligatorio según la LFT, por lo que si se trabaja ese día, el pago es el salario ordinario normal. En cambio, el 16 de septiembre es un día festivo oficial y de descanso obligatorio , y si se trabaja ese día, la ley establece que el trabajador debe recibir un pago triple, es decir, el salario correspondiente a la jornada más el doble como pago adicional.

Pago por trabajar el 15 de septiembre

El 15 de septiembre es un día laboral normal; quienes trabajen ese día reciben sólo su salario ordinario. No es obligatorio pagar más ni es día de descanso oficial.

Pago por trabajar el 16 de septiembre

El 16 de septiembre, Día de la Independencia, es un día de descanso obligatorio. Si un trabajador debe laborar, tiene derecho a recibir:



El salario normal correspondiente a ese día

Más un doble adicional, que equivale a un pago triple por la jornada en total.

Por ejemplo, si un trabajador gana 333 pesos diarios y trabaja el 16 de septiembre, debe recibir 1,000 pesos (333 de salario normal más 666 adicionales).

Esta regla se aplica sin importar si el pago es diario, semanal, quincenal o mensual. Si el 16 cae en domingo, se añade además una prima dominical del 25%.

Así, trabajar el 15 implica salario normal y trabajar el 16 implica salario triple por la jornada laboral, conforme a la Ley Federal del Trabajo.

¿Qué artista estará en el Zócalo CDMX este 15 de septiembre 2025?

Si eres de los afortunados a los que no les toca trabajar, no te pierdas la oportunidad de festejar junto a la agrupación musical de banda sinaloense más importante.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el grupo encargado de amenizar el Grito de Independencia este 2025 será La Arrolladora Banda El Limón con un concierto gratuito el 15 de septiembre de 2025.

🍋 Familia Arrolladora, acompáñanos a celebrar estas fiestas patrias a lo grande con la Arrollaterapia 🎉🇲🇽🎊.

¡Prepárense para bailar y cantar todos nuestros éxitos! Te esperamos en:



📍 13 Sep. Jalapa, Guatemala.

📍 15 Sep. Zócalo, CDMX.



📲 ¡Ya disponible #CadaMañana en todas… pic.twitter.com/3R7yko2WEd — La Arrolladora (@Arrolladora) September 8, 2025

El anuncio se dio a conocer durante su conferencia matutina del pasado 2 de septiembre, donde la mandataria explicó que el concierto gratuito del 15 de septiembre contará con la presencia de artistas invitados, tales como: Alejandra Ávalos y la agrupación Legado de Grandeza.

¡Ojo! La cartelera musical en el Zócalo comenzará a partir de las 20:00 horas.

