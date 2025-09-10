Fechas de registro para la Beca Benito Juárez en octubre 2025 y alumnos que pueden inscribirse

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBB) informaron que el próximo miércoles 1 de octubre se abrirá un nuevo periodo de registro para la Beca Benito Juárez .

Todas las y los estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2025-2026 en una preparatoria o bachillerato público en modalidad escolarizada o mixta tendrán una beca, podrán obtener este apoyo económico otorgado por el gobierno federal.

¿Cuál es el monto que da la Beca Benito Juárez?

1,900 pesos bimestrales que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 40 meses siempre y cuando los alumnos continúen inscritos. No se consideran julio y agosto, por ser periodo vacacional.

A través de la dispersión de los recursos se busca garantizar la permanencia de los jóvenes en las aulas.

Registro octubre 2025 para la Beca Benito Juárez

En octubre, inicia el registro para la Beca Benito Juárez y estará disponible hasta el día 15, de acuerdo con Julio León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar.

Requisitos para el registro en la Beca Benito Juárez

Quienes deseen obtener la beca deberán realizar el registro en línea a través de Llave MX . Para ello, se recomienda tener a la mano la siguiente documentación:



CURP del estudiante

Número de celular personal

Correo electrónico vigente

Comprobante de estudios

Clave del Centro de Trabajo (CCT)

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Además, será necesario registrar a la madre, padre o tutor como acompañante en el trámite. Para esta persona se pedirá:



CURP

Número de celular

Identificación oficial vigente

¿Cómo hacer el registro a la Beca Benito Juárez en octubre 2025

Aquí te dejamos un video con el tutorial completo y sencillo.

Si tienes alguna duda específica o requieres mayor información puedes llamar al número: 55 1162 0300.

