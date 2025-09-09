¡Game Over! Videojuegos que tendrían impuesto del 8% en 2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presento el Paquete Económico 2026 y aunque no se anunciaron nuevos impuestos generales, los videojuegos con contenido violento si tendrán un gravamen especial del 8%.

Hacienda impondrá impuestos a videojuegos

Según el Paquete Económico 2026 , el impuesto adicional del 8% a videojuegos permitirá recaudar alrededor de 183 millones de pesos. El gravamen no solo aplicaría en la compra de títulos violentos, sino también en las transacciones en tiendas virtuales como pases de batalla, cosméticos digitales y monedas virtuales.

Esto ha generado una fuerte polémica en redes sociales, pues los gamers y consumidores aseguran que esta decisión solo busca recaudar dinero y no resuelve el problema de violencia en el país.

¿Por qué habrá impuestos a videojuegos?

De acuerdo con las autoridades, se podría aplicar un impuesto a los videojuegos de naturaleza violenta pues fomentan la agresión y provocan efectos sociales y psicológicos negativos como el aislamiento y la ansiedad.

El Entertainment Software Rating Board se encarga de categorizar los videojuegos y el Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenidos de Videojuegos busca alinearse con estos parámetros:

A: Para todo público

B: Para mayores de 12 años

B15: Para mayores de 15 años, incluye violencia leve

C: Para mayores de 18 años que incluye violencia intensa, sangre y contenido sexual o explícito

D: Para adultos pues contiene violencia prolongada, contenido sexual gráfico y apuestas con dinero real

¿Qué videos podrían tener un impuesto en México?

En México, el videojuego más vendido durante la primera mitad de 2025 fue EA Sporta FC 25, según Circana; sin embargo, en la lista también hay otros videojuegos que forman parte de la categoría C como:

Red Dead Redeption II

Grand Theft Auto V

Mortal Kombat 1 y 2

