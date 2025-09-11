Llega el tercer frente frío acompañado de una onda tropical, afectando el clima en todo México

El clima en México sigue siendo un motivo que hace sufrir a varias personas, sobre todo a las que tienen que aguantar el enorme frío de la madrugada y después el calor de la tarde. En esta ocasión, para este jueves 11 de septiembre, ya comienzan estragos del nuevo frente frío.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el frente frío 3 impactará el noroeste de México, mientras que la onda tropical número 31 provocará lluvias en varias entidades, con puntuales intensas en algunos estados.

Impacto del tercer frente frío en el clima de hoy 11 de septiembre

Sí, ya comenzó la época de frentes fríos en México, por lo que su impacto será cada vez más común, sobre todo en el norte, aunque sus implicaciones se sentirán en la mayor parte del país.

De hecho, ya comenzarán las temperaturas de –5 grados en las zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de México y Puebla durante la madrugada, por lo que se recomienda precaución.

Lluvias en México: Así será el clima en cada estado

De igual manera, la temporada de lluvias no termina, al contrario, se hará más fuerte gracias a las tormentas tropicales en las costas del país, provocando que las lluvias se distribuyan de la siguiente manera:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):Jalisco (sureste), Colima, Michoacán (noroeste), Guerrero (centro y costa), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, noreste y suroeste), Chiapas (norte y este), Tabasco, Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste).

(75 a 150 mm):Jalisco (sureste), Colima, Michoacán (noroeste), Guerrero (centro y costa), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, noreste y suroeste), Chiapas (norte y este), Tabasco, Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):Quintana Roo.

con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México , Ciudad de México y Morelos.

con puntuales (25 a 50 mm):Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, , y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

(5 a 25 mm):Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes

¿Cuándo terminarán las lluvias?

La “buena noticia” para México es que la época de lluvias se encuentra muy cerca de llegar a su fin, ya que se espera que a partir del 30 de septiembre se reduzca considerablemente las tormentas, hasta llegar a un punto en el que sea nulas.

