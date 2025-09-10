¡Será carísima! Fecha límite para obtener tu visa a un precio de 185 dólares

Si estás pensando en tramitar la visa de turismo o negocios (B1/B2) para EUA, no pierdas tiempo, porque únicamente tienes hasta el próximo martes 30 de septiembre, para obtenerla a un precio económico de 185 dólares, aproximadamente, 3,440 pesos.

Tal vez no lo sabías, pero a partir del 1 de octubre de 2025, se sumará una nueva cuota, la denominada Visa Integrity Fee, de 250 dólares, como parte de la ley federal “One Big Beautiful Bill Act” aprobada en julio por el presidente Donald Trump. Te contamos todos los detalles.

¿Por qué sube el precio de la visa americana ?

Como te contamos este fuerte incremento en el precio de la visa americana forma parte de la agresiva política migratoria estadunidense impulsada por el republicano Donald Trump.

La reciente ley “One Big Beautiful Bill” consiste en una reforma que dispone una tarifa adicional de 250 dólares para visas de no inmigrante (como B1/B2), que se llama Visa Integrity Fee, supuestamente, destinada a cubrir costos operativos y fortalecer las estrategias migratorias del Departamento de Estado de EUA.

¿Qué pasa si tramito ahora, pero mi cita es después del 30 de septiembre?

Tal vez la única buena noticia para quienes estén en proceso de obtener su visa americana es que, si tu cita, entrevista o trámite posterior están programados en 2026, podrás pagar los 185 dólares antes del 30 de septiembre. Este precio económico se te respetará, incluso si el proceso de la obtención de tu visa se completa después de esta fecha límite.

¿Cuándo inicia el nuevo precio de la visa y cuánto pagaré en total?

Según lo anunció el gobierno de Donald Trump, la nueva tarifa entrará en vigor el 1 de octubre de 2025. En ese entonces, el precio de la visa se elevará prácticamente al doble, pues deberás de pagar 435 dólares en total, aproximadamente 8,000 pesos. El nuevo precio incluye lo siguiente:

185 dólares de la tarifa regular más 250 dólares de la Visa Integrity Fee



Recomendaciones clave para trámite de visa B1/B2

Agenda tu cita y paga hoy mismo : Asegúrate de completar el pago de los 185 USD antes del 30 de septiembre para evitar la tarifa extra.

: Asegúrate de completar el pago de los 185 USD antes del 30 de septiembre para evitar la tarifa extra. Anticípate al proceso: Aunque la cita sea posterior, lo esencial es que el pago esté realizado a tiempo.

Revisa los canales oficiales: Tanto el sitio del Departamento de Estado como embajadas y consulados en México serán quienes confirmen el proceso y fechas exactas.

Evalúa el impacto económico: El aumento a 435 dólares representa un cambio significativo. Planifica tu presupuesto con anticipación.

Ahora que ya conoces la fecha límite para conseguir la visa americana prácticamente a mitad de precio, no pierdas tiempo y comienza el trámite hoy mismo.

