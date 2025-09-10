Habrá cambio de horario y esta es la fecha en la que tendrás que retrasar el reloj

El próximo domingo 2 de noviembre de 2025, el cambio de horario se aplicará para miles de mexicanos y el ajuste consiste en atrasar una hora el reloj para evitar un desfase con Estados Unidos.

En 2022, tras una iniciativa presidencial, se decretó que el territorio nacional tendría un horario estándar que se establecería conforme a zonas horarias y únicamente aplicará un horario estacional en estados y municipios de la frontera norte.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En dónde aplicará el cambio de horario?

De acuerdo con el Gobierno de México, el cambio de horario aplica solamente para los 33 municipios de la franja fronteriza norte y el estado de Sonora.

El horario aplicará para Ciudad Juárez, además de los municipios de Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero.

¿Por qué se aplica el cambio de horario?

El cambio de horario se realiza con el objetivo de no perjudicar el vínculo económico y social con Estados Unidos, pues tener el mismo huso horario facilita las relaciones comerciales, así como la movilidad de las personas trabajadoras transfronterizas.

¿Se hará de noche más temprano?

El cambio debe hacerse la noche del 1 de noviembre, es decir que los habitantes de estos municipios deben atrasar las manecillas del reloj una hora. Estas modificaciones darán la impresión de que anochece más temprano y hay más luz natural en las mañanas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

