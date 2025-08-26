Rutas de transporte exclusivas para estudiantes de la CDMX y cómo funcionan

La Ciudad de México ha implementado diversas estrategias para mejorar la movilidad y seguridad de sus estudiantes. Una de las iniciativas más destacadas es el programa Sendero Seguro: Camino Seguro , operado por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Este programa ofrece rutas exclusivas para estudiantes de nivel medio superior y superior, conectando directamente sus planteles educativos con estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro .

¿Qué es Sendero Seguro?

Sendero Seguro es un programa de transporte público que tiene como objetivo garantizar trayectos seguros, económicos y directos para los estudiantes. Las rutas están diseñadas para evitar paradas intermedias, lo que reduce el tiempo de traslado y aumenta la seguridad de los usuarios.

“Mi papá era permisionario, nos enseñó a manejar bien, a tener conciencia…”



Abraham Martínez es operador de Sendero Seguro del módulo 1 de #MIRTP, les invitamos a conocerlo mejor en #HistoriasRTP pic.twitter.com/0BBIcrHJWU — Red de Transporte de Pasajeros-RTP (@RTP_CiudadDeMex) May 13, 2023

Además, el servicio opera en horarios especiales, adaptándose a las necesidades de los estudiantes en turnos matutinos y vespertinos.

¿Cómo funciona el programa Sendero Seguro para estudiantes?

Para utilizar el servicio, los estudiantes deben presentar su credencial vigente y pagar una tarifa preferencial de 4 pesos utilizando la Tarjeta de Movilidad Integrada (TMI).

De acuerdo al Gobierno de la Ciudad de México, los autobuses asignados al programa provienen del servicio regular de la RTP y se utilizan para Sendero Seguro, optimizando así los recursos disponibles.

Cobertura de Sendero Seguro y rutas disponibles de RTP

Actualmente, el programa cuenta con 27 rutas que conectan diversas instituciones educativas con estaciones del Metro.

Agenda legislativa en la CDMX | Ciudad 25 [VIDEO] En un contexto en que la Ciudad de México enfrenta diversos desafíos, desde la seguridad hasta el cambio climático, conversaremos con el diputado sobre la situación actual, los problemas que afectan a los ciudadanos y las posibles soluciones que se están considerando.

Entre las instituciones participantes se encuentran:



Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM

( Instituto Politécnico Nacional ( IPN

( Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)

Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH),

Instituto Tecnológico de Iztapalapa

preparatorias y vocacionales

Las rutas están diseñadas para cubrir las necesidades específicas de cada comunidad estudiantil, adaptándose a los horarios y ubicaciones de las instituciones.

Para más información sobre las rutas y horarios disponibles, los estudiantes pueden consultar el sitio web oficial de la RTP CDMX.

Sendero Seguro moviliza a más de 242 mil estudiantes

Desde su implementación, Sendero Seguro ha tenido un impacto positivo en la movilidad estudiantil. En el primer cuatrimestre de 2025, RTP movilizó de manera segura a más de 242 mil estudiantes.

Además, se estima que alrededor de un millón de estudiantes utilizan este servicio cada año. La meta para 2025 es ampliar la cobertura del programa, especialmente en zonas periféricas donde el acceso al transporte público es limitado.

Al ofrecer rutas directas, económicas y adaptadas a las necesidades de la comunidad estudiantil, contribuye a fomentar la permanencia escolar y a reducir los riesgos asociados al transporte público.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.