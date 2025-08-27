Rutas y avances de la nueva línea del Mexibús en Edomex

El Gobierno del Estado de México, en colaboración con la Ciudad de México, ha anunciado la ampliació de la Línea 3 del Mexibús , que actualmente conecta Chimalhuacán con Pantitlán.

Esta extensión de 3.5 kilómetros beneficiará directamente a más de un millón de habitantes de Nezahualcóyotl, uno de los municipios densamente más poblados del Estado de México (Edomex).

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Movilidad (Semov), se estima que la nueva ruta —que se une a la Línea 3 — atenderá a 48 mil pasajeros diarios.

¿Cuáles serán las nuevas estaciones de la Línea 3 del Mexibús?

La línea incluirá siete nuevas estaciones sobre la Avenida Chimalhuacán, conectando con la estación Vicente Villada de la Línea 3 existente.

Las estaciones propuestas son:



Adelita Carmelo Pérez Norteña Me Voy Tepozanes Secundaria 36 CBTIS 6

Aunque los nombres están definidos, su ubicación podría ajustarse según los estudios en curso.

Estos son los beneficios de la ampliación de la Línea 3 del Mexibús

De acuerdo al gobierno, esta ampliación mejorará la conexión de Nezahualcóyotl con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México , facilitando el acceso a las Líneas 1, 5, 9 y A.

Además, se integrará con la Línea 4 del Metrobús y la Línea 2 del Trolebús, ofreciendo una red de transporte más eficiente para los usuarios.

Presupuesto de la ampliación de la Línea 3 del Mexibús

La inversión para este proyecto es de 600 millones de pesos, enmarcada dentro del Plan Integral de Intervención de la Zona Oriente del Estado de México .

Aunque aún se están realizando estudios de costo-beneficio, se espera que la licitación del proyecto se realice en 2025 y que las obras concluyan en un plazo de un año.

La implementación de esta ampliación permitirá la retirada de aproximadamente 300 unidades de transporte público concesionado, contribuyendo a la reducción del congestionamiento vehicular en la zona y mejorando la calidad del aire.

Además, se prevé la incorporación de 31 unidades articuladas del Mexibús, optimizadas para circular en calles angostas.

La ampliación de la Línea 3 del Mexibús representa un avance significativo en la mejora de la movilidad en el oriente del Estado de México, ofreciendo a los habitantes una opción más rápida y eficiente para acceder a la Ciudad de México.

