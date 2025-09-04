Puntos de la CDMX donde hay cámaras que sancionan el Hoy No Circula y cómo aplica este 4 de septiembre

Las cámaras de velocidad y radares de semáforo, mejor conocidas como fotocívicas , se han consolidado como una de las principales medidas de seguridad vial en las principales vías de la Ciudad de México (CDMX) como Reforma, Eje Central y Periférico.

Su objetivo es disminuir accidentes, controlar los límites de velocidad y garantizar que los conductores respeten el programa Hoy No Circula , el cual aplica este jueves 4 de septiembre CDMX y el Estado de México (Edomex).

Ubicación de las cámaras de velocidad en CDMX

Actualmente, el programa fotocívicas cuenta con más de 140 cámaras y radares fijos distribuidos estratégicamente en vialidades principales, además de equipos móviles que cambian de ubicación constantemente.

Algunos puntos clave donde operan las fotomultas son:



Circuito Bicentenario (Calz. Melchor Ocampo y Nezahualpilli)

(Calz. Melchor Ocampo y Nezahualpilli) Eje 3 Sur José Peón y Contreras y José María Bustillos

Anillo Periférico y Embarcadero del Parque Ecológico de Xochimilco

y Embarcadero del Parque Ecológico de Xochimilco Calzada Ignacio Zaragoza y Primavera

y Primavera Av. Instituto Politécnico Nacional y Eje 5 Nte. Montevideo

José María Izazaga y José María Pino Suárez

Paseo de la Reforma y Eje Central Lázaro Cárdenas

Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Hidalgo

Estos dispositivos no solo sancionan a quienes exceden la velocidad, también detectan conductores que circulan sin respetar las restricciones ambientales.

Un estudio internacional publicado en 2010 demostró que el uso de radares puede reducir hasta en un 65% el número de vehículos a exceso de velocidad, además de disminuir entre un 8% y un 49% los accidentes en zonas vigiladas.

Así aplica el Hoy No Circula para el jueves 4 de septiembre

Para este jueves 4 de septiembre, no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, incluidos aquellos con holograma 1 y 2, tanto en la Ciudad de México como en varios municipios conurbados del Estado de México.

La medida aplica en un horario de 05:00 a 22:00 horas, con el fin de reducir la emisión de contaminantes y mejorar la movilidad.

Los vehículos con holograma 0, 00, eléctricos e híbridos están exentos.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/ejmgnONIQr — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 31, 2025

Infracciones y sanciones si no cumples con el Hoy No Circula

El sistema de fotocívicas funciona con un esquema de puntos que se van perdiendo con cada infracción. Mientras un conductor responsable conserva los 10 puntos, quienes acumulan faltas deben tomar cursos en línea, presenciales o incluso realizar trabajo comunitario.

El Gobierno capitalino recuerda que la mejor forma de evitar multas y sanciones es respetar los límites de velocidad, los semáforos y, especialmente, el Hoy No Circula .

