Fechas de inscripción y requisitos para las Becas de Aprovechamiento Escolar 2025-2026

El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) lanzó la convocatoria para las Becas de Aprovechamiento Escolar 2025-2026 para los hijos de docentes afiliados que cursan desde primaria hasta nivel superior.

Requisitos y documentación para las Becas de Aprovechamiento Escolar 2025-2026

Las becas están disponibles para los hijos de servidores públicos docentes activos que hayan obtenido un promedio mínimo de 8.5 en el ciclo escolar 2024-2025.

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Solicitud expedida por el SMSEM

Último comprobante de percepciones y deducciones

Acta de nacimiento del alumno

Boleta oficial de calificaciones (2024-2025)

Identificación oficial del docente (INE)

Constancia de inscripción al ciclo 2025-2026 emitida por la institución educativa

En el caso de los niveles medio superior y superior deberán presentar las boletas de los últimos semestre o trimestres sin incluir asignaturas reprobadas.

Fechas de entrega de documentación para las Becas de Aprovechamiento Escolar

La entrega de documentos será en las Casas Sindicales de las 14 regiones del Estado de México en las siguientes fechas:

Educación primaria y secundaria: 4 al 6 de septiembre

Educación media superior y superior: 22 al 24 de septiembre

Resultados y pagos de las Becas de Aprovechamiento Escolar 2025-2026

Los resultados con los folios aceptados se publicarán en el sitio web . El pago de la beca se realizará en dos emociones y el monto varía dependiendo del nivel educativo.

