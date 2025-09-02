inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
México
Nota

Tormenta tropical Lorena impactará en México, esta es su trayectoria

La tormenta tropical Lorena tiene previsto impactar en México tras formarse cerca de Baja California Sur; esta es su trayectoria en tiempo real.

Tormenta tropical Lorena impactará México
Getty Images
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Adriana Pacheco

La tormenta tropical Lorena se formó en el Océano Pacífico a partir de la depresión Doce-E y promete con impactar México, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La tormenta tropical Lorena se localiza a 385 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima y a 550 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 22 km/hora.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cuándo impactará la tormenta tropical Lorena en México?

La tormenta tropical Lorena podría impactar el próximo 5 de septiembre en Baja California Sur, según los pronóstios del Sistema Meteorológico Nacional. Antes de impactar en territorio nacional, el ciclón se intensificaría a huracán categoría 1.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Baja California Sur
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Adriana Pacheco

adriana.pacheco@tvazteca.com.mx