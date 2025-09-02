Tormenta tropical Lorena impactará en México, esta es su trayectoria
La tormenta tropical Lorena tiene previsto impactar en México tras formarse cerca de Baja California Sur; esta es su trayectoria en tiempo real.
La tormenta tropical Lorena se formó en el Océano Pacífico a partir de la depresión Doce-E y promete con impactar México, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La tormenta tropical Lorena se localiza a 385 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima y a 550 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 22 km/hora.
¿Cuándo impactará la tormenta tropical Lorena en México?
La tormenta tropical Lorena podría impactar el próximo 5 de septiembre en Baja California Sur, según los pronóstios del Sistema Meteorológico Nacional. Antes de impactar en territorio nacional, el ciclón se intensificaría a huracán categoría 1.
