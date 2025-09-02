Mejor precio en frutas y verduras en el Martes de Frescura de Walmart hoy 2 de septiembre de 2025

Con el objetivo de que los mexicanos comiencen ahorrando este mes patrio, Walmart ofrece las mejores frutas y verduras a un precio bajo hoy 2 de septiembre de 2025 en el Martes de Frescura, cuando los productos esenciales para alimentación adecuada tanto chicos como grandes se encuentra a mitad de precio.

Tras el regreso a clases, los niños y adolescentes deben alimentarse de manera correcta y llevar desde casa un luch saludable que les garantice la energía suficiente en su día a día. Es por ello que Walmart no solo ofrece precios bajos en frutas y verduras, sino también en pollo, carne de res, cerdo y pescado.

¿Cuáles son las ofertas en frutas hoy por el Martes de Frescura de Walmart?

Papaya maradol: 39.90 pesos el kilo

Uva verde por caja: 89.00 pesos el kilo

Uva red globo: 29.90 pesos el kilo

Manzana gala: 39.90 pesos el kilo

Melón chino: 29.90 pesos el kilo

Manzana red delicius: 29.90 pesos el kilo

Perón golden en bolsa: 37.90 pesos el kilo

Mango paíso: 16.90 pesos el kilo

Pera de anjou: 29.90 pesos el kilo

Manzana granny smith: 29.90 pesos el kilo

Sandía roja (perecedero): 12.90 pesos el kilo

Manzana gala Marketside en bolsa: 39.90 pesos el kilo

Mango ataulfo: 19.90 pesos el kilo

Durazno amarillo importado: 49.90 pesos el kilo

Nectarina amarilla (perecedero): 49.90 pesos el kilo

Verduras en oferta este Martes de Frescura de Walmart

Pepino (perecedero): 19.90 pesos el kilo

Tomate verde sin cáscara (perecedero): 38.90 pesos el kilo

Papa blanca alfa (perecedero): 19.90 pesos el kilo

Calabaza japonesa (perecedero): 25.50 pesos el kilo

Cebolla blanca: 19.90 pesos el kilo

Nopal limpio: 36.90 pesos el kilo

Aguacate Hass (perecedero): 34.90 pesos el kilo

Zanahoria: 16.90 pesos el kilo

