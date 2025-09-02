Mejor precio en frutas y verduras en el Martes de Frescura de Walmart hoy 2 de septiembre de 2025
¡Los ahorros para el mes patrio ya llegaron! Walmart ofrece las mejores frutas y verduras de temporada en el Martes de Frescura hoy 2 de septiembre de 2025.
Con el objetivo de que los mexicanos comiencen ahorrando este mes patrio, Walmart ofrece las mejores frutas y verduras a un precio bajo hoy 2 de septiembre de 2025 en el Martes de Frescura, cuando los productos esenciales para alimentación adecuada tanto chicos como grandes se encuentra a mitad de precio.
Tras el regreso a clases, los niños y adolescentes deben alimentarse de manera correcta y llevar desde casa un luch saludable que les garantice la energía suficiente en su día a día. Es por ello que Walmart no solo ofrece precios bajos en frutas y verduras, sino también en pollo, carne de res, cerdo y pescado.
¿Cuáles son las ofertas en frutas hoy por el Martes de Frescura de Walmart?
- Papaya maradol: 39.90 pesos el kilo
- Uva verde por caja: 89.00 pesos el kilo
- Uva red globo: 29.90 pesos el kilo
- Manzana gala: 39.90 pesos el kilo
- Melón chino: 29.90 pesos el kilo
- Manzana red delicius: 29.90 pesos el kilo
- Perón golden en bolsa: 37.90 pesos el kilo
- Mango paíso: 16.90 pesos el kilo
- Pera de anjou: 29.90 pesos el kilo
- Manzana granny smith: 29.90 pesos el kilo
- Sandía roja (perecedero): 12.90 pesos el kilo
- Manzana gala Marketside en bolsa: 39.90 pesos el kilo
- Mango ataulfo: 19.90 pesos el kilo
- Durazno amarillo importado: 49.90 pesos el kilo
- Nectarina amarilla (perecedero): 49.90 pesos el kilo
Verduras en oferta este Martes de Frescura de Walmart
- Pepino (perecedero): 19.90 pesos el kilo
- Tomate verde sin cáscara (perecedero): 38.90 pesos el kilo
- Papa blanca alfa (perecedero): 19.90 pesos el kilo
- Calabaza japonesa (perecedero): 25.50 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 19.90 pesos el kilo
- Nopal limpio: 36.90 pesos el kilo
- Aguacate Hass (perecedero): 34.90 pesos el kilo
- Zanahoria: 16.90 pesos el kilo
Cerdo, res y pollo subieron de precio; frutas y verduras se mantienen
