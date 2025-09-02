Septiembre, mes del testamento; costos y módulos para el trámite en 2025

Con la llegada de septiembre, también inicia la tradicional campaña Mes del Testamento 2025, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano .

Esta campaña busca fomentar la cultura de previsión y certeza jurídica en las familias mexicanas con precios que van desde los 700 pesos y con módulos en 10 alcaldías, si vives en la Ciudad de México (CDMX).

Descuentos especiales en testamentos para adultos mayores

Durante todo septiembre, las personas mayores de 65 años podrán acceder a tarifas preferenciales con descuentos de hasta el 66% sobre el costo regular del testamento universal, quedando en 707 pesos en la CDMX .

Por otra parte, el Gobierno de México anunció que en el resto de las entidades federativas los adultos mayores de 60 años o más cuentan con un descuento es de hasta el 50% el costo del testamento.

#MetrópolisCDMX inicia este primero de septiembre el Programa "Mes del Testamento", que durará todo este meshttps://t.co/U0HXXcsVKy pic.twitter.com/Uie5M5ePyx — Metrópolis (@MetropolisCDMX) September 1, 2025

Estos beneficios permiten a la ciudadanía realizar el trámite de forma accesible, evitando procesos intestamentarios que suelen prolongarse por años y derivar en conflictos familiares.

¿Dónde realizar el trámite del testamento en CDMX?

Los interesados en la capital del país pueden acudir a las oficinas centrales de la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT), ubicadas en la alcaldía Iztacalco, de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas y los viernes hasta las 15:00.

Además, la DGRT instaló lo siguientes módulos:



Módulo Álvaro Obregón : Calle Canarios esquina Calle 10, colonia Toltecas, alcaldía Álvaro Obregón.



: Calle Canarios esquina Calle 10, colonia Toltecas, alcaldía Álvaro Obregón. Módulo Coyoacán y Benito Juárez : Calle Chichimecas entre Rey Meconetzin e Iztaccíhuatl, subdelegación Los Pedregales, alcaldía Coyoacán.



: Calle Chichimecas entre Rey Meconetzin e Iztaccíhuatl, subdelegación Los Pedregales, alcaldía Coyoacán. Módulo Azcapotzalco, Gustavo A. Madero (GAM), Venustiano Carranza y Cuauhtémoc : Av. Fray Servando Teresa de Mier, col. Merced Balbuena, alcaldía Venustiano.



: Av. Fray Servando Teresa de Mier, col. Merced Balbuena, alcaldía Venustiano. Módulo Tlalpan : Calle Moneda esquina Insurgentes Sur, colonia Tlalpan Centro, alcaldía Tlalpan.



: Calle Moneda esquina Insurgentes Sur, colonia Tlalpan Centro, alcaldía Tlalpan. Módulo Tláhuac : Calle José Ignacio Cuéllar Mz. 120, colonia El Triángulo, alcaldía Tláhuac.



: Calle José Ignacio Cuéllar Mz. 120, colonia El Triángulo, alcaldía Tláhuac. Módulo Xochimilco y Milpa Alta : Prolongación Aldama, colonia Arcos del Sur, alcaldía Xochimilco.



: Prolongación Aldama, colonia Arcos del Sur, alcaldía Xochimilco. Módulo Iztapalapa e Iztacalco : Av. Manuel González entre Comonfort y Ayuntamiento, Barrio San Lucas, alcaldía Iztapalapa.



: Av. Manuel González entre Comonfort y Ayuntamiento, Barrio San Lucas, alcaldía Iztapalapa. Módulo Magdalena Contreras : Calle José Moreno Salido esquina Fresno, colonia Barranca Seca, alcaldía Magdalena Contreras.



: Calle José Moreno Salido esquina Fresno, colonia Barranca Seca, alcaldía Magdalena Contreras. Mesa de Recepción de Trámites Miguel Hidalg o: Parque Lira número 94, Módulo 2, colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo.



o: Parque Lira número 94, Módulo 2, colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo. Mesa de Recepción de Trámites Cuajimalpa: Av. Juárez número 192, alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

También estará disponible el Testamóvil , una unidad móvil que recorrerá colonias para acercar el servicio a la población.

Septiembre, mes del testamento [VIDEO] En “Índice Económico” Guadalupe Díaz, Presidenta del Notariado Mexicano habla sobre el programa que incentiva dejar un testamento a los militares y al personal de seguridad.

Requisitos para tramitar tu testamento durante 2025

Estos son los documentos que se requieren para realizar el trámite en 2025:



Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, etc.)

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

El documento puede modificarse en cualquier momento y es válido incluso para heredar bienes futuros o designar herederos aún no nacidos.

Beneficios de realizar tu testamento en septiembre

Entre los principales beneficios destacan:



Reducción de costos hasta en 50%

Prevención de juicios costosos y largos

Certeza jurídica para la familia

Cumplimiento de la voluntad del testador

Pasos para elaborar tu testamento

En este mes de septiembre 2025 :



Acude a la notaría de tu elección o módulo correspondiente

Presenta tu identificación y documentos

Comparte tus datos con el notario

Cubre el costo correspondiente

Expresa tu voluntad sobre los bienes

Con esta campaña, el gobierno busca reforzar la cultura de la previsión patrimonial en México y ofrecer tranquilidad a las familias mediante un trámite rápido, accesible y con descuentos únicos durante septiembre.

