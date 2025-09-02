La cantidad de agua que caerá en tu estado según el clima de hoy 2 de septiembre

La lluvia no cede y continuará afectando a varios estados de la República mexicana. Por eso, antes de que salgas de casa, en adn40, te mantenemos al tanto de cómo estará el clima de hoy, martes 2 de septiembre, en tu entidad.

De acuerdo con el Pronóstico Extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano seguirá provocando lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas en varias entidades.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿En qué estados lloverá hoy 2 de septiembre?

Basado en el pronóstico del clima más reciente, se espera que los siguientes estados registren lluvias de diferente intensidad. Ten en cuenta que los estados del norte de la República son los que recibirán la mayor cantidad de agua este martes 2 de septiembre.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Sonora (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Nuevo León (centro y sureste), Tamaulipas (oeste y suroeste) y San Luis Potosí (este).

: Sonora (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Nuevo León (centro y sureste), Tamaulipas (oeste y suroeste) y San Luis Potosí (este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

También se registrarán algunos chubascos en: Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En las siguientes tres horas, se esperan #Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en estados de noroeste, norte, occidente, sur y sureste del país.



Todos los detalles en los gráficos ⬇️ pic.twitter.com/4spkn9MZYi — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 2, 2025

¿Cuál es el mes más lluvioso en México?

De acuerdo con datos históricos y estadísticas, septiembre es considerado el mes más lluvioso en México, debido a la alta actividad de ondas tropicales y ciclones que incrementan la humedad en el ambiente.

Por esta razón, es recomendable tomar precauciones en los primeros meses del año para evitar afectaciones en el hogar por causa de las lluvias, por ejemplo, impermeabilizando.

Recomendaciones para evitar afectaciones en el hogar en tiempos de lluvias

Revisa el techo y las canaletas : Limpia y revisa los desagües del techo para evitar que se tapen con hojas o basura. Impermeabiliza tu azotea para prevenir goteras y filtraciones.

: Limpia y revisa los desagües del techo para evitar que se tapen con hojas o basura. Impermeabiliza tu azotea para prevenir goteras y filtraciones. Asegura puertas y ventanas : Sella puertas y ventanas para evitar la entrada de agua. Si tienes objetos en el exterior (muebles, macetas, etc.) que puedan ser arrastrados por el viento, guárdalos o asegúralos.

: Sella puertas y ventanas para evitar la entrada de agua. Si tienes objetos en el exterior (muebles, macetas, etc.) que puedan ser arrastrados por el viento, guárdalos o asegúralos. Protege tus electrodomésticos: Desconecta los aparatos electrónicos si se pronostican tormentas eléctricas para prevenir daños por variaciones de voltaje.

Cuida de tu hogar, de tu familia y de tu salud durante la temporada de lluvias en México que podría terminar hasta el mes de noviembre.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

