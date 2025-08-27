Razones del bloqueo de tarjeta Mi Beca Para Empezar y cómo solucionarlo

Mi Beca para Empezar es un apoyo económico que reciben los estudiantes de nivel básico para que continúen sus estudios y el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fiben) informó que varias tarjetas quedaron bloqueadas.

De acuerdo con la información, el bloqueo de tarjetas es para estudiantes de secundaria registrados en el ciclo escolar 2024-2025 pero no te preocupes, no te quedarás sin el apoyo.

Bloqueo de tarjetas de Mi Beca Para Empezar

Como parte del proceso de migración de la tarjeta Mi Beca Para Empezar se bloquearon algunas tarjetas, pero también pudieron quedar inhabilitadas por las siguientes razones:

Bloqueo general por cambio de tarjeta

Ingresar varias veces un NIP equivocado

Usar cajeros automáticos no autorizados

Falla de seguridad en terminales de pago

Daño físico de la tarjeta

Secundaria: tu tarjeta de Mi Beca para Empezar y tu App Obtén Más están BLOQUEADAS



¡No te preocupes! Cuando recibas tu nueva tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares y la vincules a tu app, se hará el desbloqueo para que ocupes tu saldo.



Si tienes saldo acumulado, no se pierde

¿Cómo desbloquear la tarjeta de Mi Beca Para Empezar?

En caso de que tu tarjeta bienestar resulte bloqueada debes seguir los siguientes pasos:

Revisa la app Obtén Más : Confirma con tu CURP o celular si la tarjeta está bloqueada

: Confirma con tu CURP o celular si la tarjeta está bloqueada Solicita el desbloqueo en línea en la plataforma Mi Beca Para Empezar en la sección Mi Tarjeta Esta Bloqueada

¿Qué hacer si no recogí la nueva tarjeta Bienestar?

El Fiben indicó que quienes no acudieron a recoger su tarjeta del 13 al 16 de agosto deberán esperar a nuevas indicaciones pues se prevé que haya nuevas fechas para entregar al inicio del ciclo escolar que arranca en septiembre.

El programa Mi Beca Para Empezar brinda un apoyo de 600 pesos mensuales a estudiantes de preescolar; 650 a primaria y 600 en el Centro de Atención Múltiple (CAM) en todos los niveles.

Los requisitos para ser beneficiario del programa Mi Beca Para Empezar son:

Identificación oficial del tutor

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

CURP del beneficiario con leyenda “Certificada: verificada con el Registro Civil”

Cuenta Llave CDMX Expediente

Una vez que el tutor haya creado su Cuenta Llave CDMX podrá realizar el registro en la página

