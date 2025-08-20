Fecha exacta del primer puente oficial de la SEP en septiembre 2025

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina. El ciclo escolar 2025 -2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comienza el 1 de septiembre. Debido a que se celebrarán las fiestas patrias, muchos se preguntan cuándo es el primer puente.

Te explicamos las fechas que determina el calendario oficial de la SEP. Conocer a detalle esta información te permitirá planear actividades.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cuándo es el primer puente oficial de septiembre de la SEP?

Según lo establecido por la autoridad educativa, el primer puente oficial de septiembre 2025 cae el viernes 26 y se debe a que hay sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar; este día no habrá clases para alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) en todo el país.

Las y los pequeños podrán disfrutar de un megapuente porque el último día de clases será el jueves, es decir, tendrán libres los días viernes, sábado y domingo. El lunes 29 de septiembre se reincorporarán a las aulas en su horario habitual.

¿Por qué no hay puente el 16 de septiembre 2025?

Muchos se han sorprendido porque el calendario de la SEP no marca puente por motivo de la Independencia de México, sin embargo, aquí te explicamos el porqué.

No habrá puente el 16 de septiembre de 2025 porque, aunque es un día de descanso obligatorio por el Día de la Independencia de México, este día cae en martes y no se recorre al lunes para formar un puente vacacional. Por esta razón, los mexicanos solamente descansarán el martes 16, sin un fin de semana largo o megapuente.

El 16 de septiembre es feriado obligatorio, con suspensión de actividades escolares y docentes en todo el país. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), las y los empleados también deben descansar.

¿Qué grupo va tocar el 15 de septiembre en el Zócalo CDMX?

Uno de los grupos invitados para festejar la fiestas patrias sería Colectivo Legado Grandeza, de acuerdo con lo informado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera del 25 de julio 2025. Aquel día el grupo interpretó su Himno Migrante.

“Están cordialmente invitados al 15 de septiembre para que canten a todo México. ¡Que vivan los migrantes! México se escribe con M de migrante”, dijo la presidenta al termino de la interpretación.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.