Registro y requisitos para la Beca Cultural IPN que da 20 mil pesos

Tener un apoyo económico cuando eres estudiante te ayuda a poder solventar gastos y por ello, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) tiene la Beca Cultural de la Fuente que otorga 20 mil pesos a los estudiantes y ya publicó la convocatoria para el periodo 26/1 del ciclo escolar 2025-2026.

Requisitos para la Beca Cultural de la Fuente

Los estudiantes que estén interesados en recibir la beca deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Estar inscrito en alguno de los programas académicos de nivel medio superior y superior

Tener un promedio general mínimo de 8.0

Ser estudiante regular

Haber realizado labores artísticas fuera del IPN en el año inmediato anterior y seguir realizando dichas actividades (Artes visuales, Creación literaria, Danza, Música y Teatro)

En las actividades se debe especificar que la persona es beneficiaria de la beca

Además, tendrán que presentar la siguiente documentación:

Certificado de estudios

Constancia de participación de actividades culturales externas al Poli y avaladas por la Dirección de Difusión Cultural

Credencial expedida por la DAE

Datos académicas donde se especifique a situación escolar del aspirante

Cabe señalar que los 20 mil pesos corresponden al ciclo de agosto de 2025 a enero de 2026.

¿Cuándo es el registro a la Beca Cultural?

La Beca Cultural De la Fuente del IPN ya abrió el registro y debes entregar tus documentos antes del 26 de septiembre 2025. Posteriormente se comenzará a realizar la revisión de solicitudes y el 7 de noviembre se darán a conocer los resultados.

¿Qué es la Beca Cultural de la Fuente?

La Beca Cultural De la Fuente es para estudiantes inscritos en el nivel medio superior y nivel superior del IPN en situación escolar regular, en la modalidad escolarizada, no escolarizada o mixta que participaron en actividades artístico- culturales externas al instituto.

Tiene como principal objetivo incentivar la permanencia, egreso y continuación de estudios y el desarrollo de las actividades culturales de los estudiantes del IPN.

