Registro y requisitos para la Beca Cultural IPN que da 20 mil pesos
Para incentivar a los estudiantes el IPN otorga una Beca Cultural de 20 mil pesos, estos son los requisitos y registro para la convocatoria del ciclo escolar 2025-2026.
Tener un apoyo económico cuando eres estudiante te ayuda a poder solventar gastos y por ello, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) tiene la Beca Cultural de la Fuente que otorga 20 mil pesos a los estudiantes y ya publicó la convocatoria para el periodo 26/1 del ciclo escolar 2025-2026.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Requisitos para la Beca Cultural de la Fuente
Los estudiantes que estén interesados en recibir la beca deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Estar inscrito en alguno de los programas académicos de nivel medio superior y superior
- Tener un promedio general mínimo de 8.0
- Ser estudiante regular
- Haber realizado labores artísticas fuera del IPN en el año inmediato anterior y seguir realizando dichas actividades (Artes visuales, Creación literaria, Danza, Música y Teatro)
- En las actividades se debe especificar que la persona es beneficiaria de la beca
UNAM crea beca de apoyo alimenticio Ifigenia Martínez para estudiantes de nivel superior
La beca de apoyo alimenticio Ifigenia Martínez de la UNAM tiene el objetivo de que los alumnos coman adecuadamente, mientras se preparan en profesionales.
Además, tendrán que presentar la siguiente documentación:
- Certificado de estudios
- Constancia de participación de actividades culturales externas al Poli y avaladas por la Dirección de Difusión Cultural
- Credencial expedida por la DAE
- Datos académicas donde se especifique a situación escolar del aspirante
Cabe señalar que los 20 mil pesos corresponden al ciclo de agosto de 2025 a enero de 2026.
¿Cuándo es el registro a la Beca Cultural?
La Beca Cultural De la Fuente del IPN ya abrió el registro y debes entregar tus documentos antes del 26 de septiembre 2025. Posteriormente se comenzará a realizar la revisión de solicitudes y el 7 de noviembre se darán a conocer los resultados.
¿Qué es la Beca Cultural de la Fuente?
La Beca Cultural De la Fuente es para estudiantes inscritos en el nivel medio superior y nivel superior del IPN en situación escolar regular, en la modalidad escolarizada, no escolarizada o mixta que participaron en actividades artístico- culturales externas al instituto.
Tiene como principal objetivo incentivar la permanencia, egreso y continuación de estudios y el desarrollo de las actividades culturales de los estudiantes del IPN.
Estudiantes de UPIICSA del IPN denuncian falta de grupos
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.