Disciplinas y requisitos para acceder a becas deportivas en la UNAM y representar a la máxima casa de estudios

La Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) tiene atención especial en que sus alumnos puedan desarrollarse más allá del ámbito académico y es por eso que ofrece 98 disciplinas deportivas para que puedan comenzar a practicar o incluso para representar a la institución a nivel nacional, además de que también los apoyan con becas.

Específicamente, la UNAM señala que buscan una formación integral en sus alumnos con valores, hábitos de autocuidado y claro, orgullo universitario desde una perspectiva de inclusión y respeto, en donde el deporte juega un rol fundamental.

Las disciplinas deportivas en la UNAM

Como dijimos, hay 98 disciplinas en la UNAM que los alumnos pueden practicar, en donde destacan deportes muy populares como el futbol, el futbol americano, la natación, el basquetbol, el voleibol, el beisbol, ‘tocho bandera’, tiro con arco, escalada deportiva, patines sobre ruedas, yendo hasta disciplinas como breaking y ulama.

Hay clavados, gimnasia, atletismo, salto de longitud, lanzamiento de bala, esgrima, nado sincronizado y mucho más, por lo que cualquier persona podría encontrar un deporte a seguir en la UNAM e incluirlo en su formación o incluso soñar con ser profesional.

Becas deportivas en la UNAM

Y claro, la UNAM es una institución que tiene representación deportiva a nivel nacional e internacional; actualmente tiene más 3 mil 500 deportistas de alto nivel, y son ellos quienes han podido acceder a una beca.

En este caso, se necesita mantener un buen desempeño académico y deportivo para poder acceder a la beca, la cual tiene el objetivo de apoyar al alumno en el aspecto económico.

Algunos requisitos para solicitar una beca deportiva en la UNAM son:



Pertenecer a un equipo representativo de la UNAM

Ser alumno de la UNAM

Tener un promedio general mínimo de 8.0

Tener un avance académico de al menos 60% de los créditos

En este link puedes encontrar la convocatoria del año anterior , en donde se apoyó a los seleccionados de $6000 (seis mil pesos); para este nuevo ciclo escolar, la convocatoria podría salir en septiembre.

