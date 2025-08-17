Zacatecas registra su primer caso de rabia humana en décadas, investigan contagio
El Gobierno de Zacatecas y autoridades de salud investigan el primer caso de rabia humana en una joven de 17 años; estos son los síntomas de la enfermedad.
El Gobierno de Zacatecas confirmó el primer caso de rabia humana en décadas este 2025 en una paciente de 17 años, quien se encuentra bajo atención médica.
El Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Salud (SSZ), señaló que la joven dio positivo de rabia en humanos y el diagnóstico lo reafirmó el Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado.
¿Qué se sabe del caso de rabia humana en Zacatecas?
La joven de 17 años es originaria y residente de Mezquital del Oro y fue mordida por un animal silvestre. El 13 de agosto de 2025, la paciente fue atendida en el Hospital Rural No. 82 de Vicente Guerrero, Durango, y después trasladada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Régimen Ordinario en Zacatecas, donde recibió atención médica.
Debido a que la rabia humana es catalogada como un riesgo para la salud pública, se contó con la presencia de personal del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), la Dirección General de Epidemiología y el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE).
Investigan contagio de rabia humana en Zacatecas
Las autoridades notificaron a la familia sobre el diagnóstico de rabia humana y comenzaron la investigación epidemiológica para el control de la enfermedad.
Para evitar más contagios, se inició entrevista a familiares y contactos para determinar la necesidad de profilaxis postexposición, así como la visita a las comunidades relacionadas con la agresión, la atención y la movilidad de la joven.
Además de perros, también estos animales contagian la rabia; cómo prevenirla y tratamiento
La rabia es una de las enfermedades mortales en animales que se pueden transmitir a humanos; identificar a los portadores es esencial por seguridad.
Síntomas de rabia humana
- Ansiedad
- Confusión
- Agitación
- Hiperreactividad
- Salivación excesiva
- Hidrofobia (incapacidad de ingerir agua)
- Fotofobia (incapacidad de soportar la luz)
- Dolor en el sitio de la herida
- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Debilidad muscular
- Parálisis
- Hormigueo o entumecimiento
¿Cuándo fue la última vez que se registró un caso de rabia humana?
De acuerdo con el secretario de Salud Estatal, Uswaldo Pinedo Barrios, se trata del primer caso de rabia humana en Zacatecas desde hace más de 38 años, es decir desde 1987.
