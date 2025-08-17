Zacatecas registra su primer caso de rabia humana en décadas, investigan contagio

El Gobierno de Zacatecas confirmó el primer caso de rabia humana en décadas este 2025 en una paciente de 17 años, quien se encuentra bajo atención médica.

El Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Salud (SSZ), señaló que la joven dio positivo de rabia en humanos y el diagnóstico lo reafirmó el Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué se sabe del caso de rabia humana en Zacatecas?

La joven de 17 años es originaria y residente de Mezquital del Oro y fue mordida por un animal silvestre. El 13 de agosto de 2025, la paciente fue atendida en el Hospital Rural No. 82 de Vicente Guerrero, Durango, y después trasladada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Régimen Ordinario en Zacatecas, donde recibió atención médica.

Debido a que la rabia humana es catalogada como un riesgo para la salud pública, se contó con la presencia de personal del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), la Dirección General de Epidemiología y el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE).

Investigan contagio de rabia humana en Zacatecas

Las autoridades notificaron a la familia sobre el diagnóstico de rabia humana y comenzaron la investigación epidemiológica para el control de la enfermedad.

Para evitar más contagios, se inició entrevista a familiares y contactos para determinar la necesidad de profilaxis postexposición, así como la visita a las comunidades relacionadas con la agresión, la atención y la movilidad de la joven.

Síntomas de rabia humana

Ansiedad

Confusión

Agitación

Hiperreactividad

Salivación excesiva

Hidrofobia (incapacidad de ingerir agua)

Fotofobia (incapacidad de soportar la luz)

Dolor en el sitio de la herida

Fiebre

Dolor de cabeza

Debilidad muscular

Parálisis

Hormigueo o entumecimiento



¿Cuándo fue la última vez que se registró un caso de rabia humana?

De acuerdo con el secretario de Salud Estatal, Uswaldo Pinedo Barrios, se trata del primer caso de rabia humana en Zacatecas desde hace más de 38 años, es decir desde 1987.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

