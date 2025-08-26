Muere joven con rabia humana en Zacatecas; hay tres pacientes en observación

La Secretaría de Salud de Zacatecas confirmó el fallecimiento de la joven paciente que había sido diagnosticada con rabia humana después de haber sido mordida por un zorrillo en el Mezquital del Oro.

La joven adolescente murió el domingo 25 de agosto a causa de una falla multiorgánica, tras estar hospitalizada por varios días luego de su contagio. Tres personas más, incluída una niña de 5 años, están en observación.

Joven con rabia humana recayó y perdió la vida

La autoridad de salud de Zacatecas señaló que durante las últimas horas del domingo, la paciente originaria del municipio de Mezquital del Oro, recayó de manera significativa en su estado de salud y pese a los trabajos de los médicos para que se recuperara, falleció.

El gobernador zacatecano, David Monreal Ávila, instruyó a la Secretaría de Salud facilitar a la familia de la joven la entrega del cuerpo y brindar apoyo de traslado a su lugar de origen.

Tres pacientes en observación por posible rabia humana

Las autoridades señalaron que continúa el protocolo de profilaxis con los contactos que estuvieron cerca de la paciente, y la trazabilidad de la ruta para evitar que más pacientes sean diagnosticados con la enfermedad.

¿Qué es la rabia humana?

La rabia es una enfermedad cuyo virus ataca al sistema nervioso central causando irritación seguida de parálisis y muerte. Los humanos

¿Cómo se transmite la rabia humana?

Los humanos pueden contagiarse con el virus de la rabia a través del contacto con la saliva del animal enfermo, sin que haya mordeduras de por medio. Basta que un tajo, herida, rasguño profundo o quemadura entre en contacto con la saliva del animal

