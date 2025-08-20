Precio de los uniformes para secundaria, según Profeco

El regreso a clases 2025 ya está a la vuelta de la esquina y si quieres ahorrar al comprar los uniformes , la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió algunas recomendaciones y dio a conocer cuál es el precio más bajo.

Cabe señalar que el costo del uniforme completo varia dependiendo del nivel educativo, aquí te decimos cuál es el precio del de secundaria.

¿Cuál es el precio del uniforme de secundaria?

La Profeco indicó que el precio promedio de uniformes de secundaria para mujeres es de 479.58 pesos y para hombre 774 pesos. Sin embargo, se pueden encontrar más económicos:

Uniforme de secundaria para mujeres y hombres

Precios mínimos



Falda: 55.30 pesos

Blusa: 44.90 pesos

Suéter: 105.90 pesos

Pantalón: 90.30 pesos

Playera: 55.30 pesos

Suéter 105.90 pesos

Recomendaciones para la compra de uniformes escolares

En la Revista del Consumidor de Profeco , se emiten algunas recomendaciones para la compra de uniformes escolares y señalan que comprar el producto más barato no siempre significa ahorrar.

Algunas veces, los productos baratos son de baja calidad y será necesario un reemplazo, por ello se recomienda a los consumidores optar por uniformes duraderos con buenas costuras, cierres y botones reforzados.

Estas son algunos tips de la Profeco:

Haz una lista con lo estrictamente necesario y establece un presupuesto

Reutiliza artículos del ciclo anterior cuando estén en buenas condiciones

Compara precios en tiendas físicas y en línea

La escuela no puede obligarte a comprar artículos nuevos ni imponer proveedores específicos

Ferias del regreso a clases 2025

Además, se llevan a cabo las ferias del regreso a clases en distintas zonas de la CDMX, para que puedas comprar todo lo necesario a los mejores precios, en el siguiente enlace puedes consultar ubicaciones, fechas y todos los detalles.

¿Cuándo empieza el ciclo escolar en el nivel básico?

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que el inicio del ciclo escolar 2025-2026 para el nivel básico será el lunes 1 de septiembre de 2025 y concluirá el 15 de julio de 2026.

Mientras que el primer periodo vacacional será del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026.

