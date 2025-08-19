Tips para enfrentar y frenar el estrés del regreso a clases 2025 en México
El regreso a clases en México puede generar estrés tanto en padres como en los menores; descubre consejos prácticos para cuidar tu salud y la de tu familia en este 2025.
Con el fin de las vacaciones y el inicio de un nuevo ciclo escolar , el estrés comienza a hacerse presente en millones de hogares mexicanos que quieren que todo esté en óptimas condiciones para el esperado día.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) estima que más de 24 millones de alumnos de educación básica regresarán a clases el 1º de septiembre, lo que significa un cambio en la rutina diaria, nuevos gastos y ajustes de horarios para padres e hijos.
¿Cómo se presenta el estrés en padres e hijos durante el regreso a clases?
De acuerdo con especialistas en salud, la sobrecarga de actividades, la compra de útiles escolares y la adaptación a nuevas dinámicas pueden generar tensión emocional tanto en adultos como en niños.
“Se trata de una respuesta natural del cuerpo ante situaciones que percibe como amenaza; sin embargo, cuando se vuelve crónico, su impacto puede ser negativo, especialmente para el sistema inmunológico”, explicó Hugo Palafox , científico especializado en metabolismo humano y vicepresidente de Ciencia en Immunotec.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés sostenido eleva los niveles de cortisol, lo que puede debilitar las defensas del organismo y aumentar la vulnerabilidad a enfermedades.
Tips para evitar el estrés durante el regreso a clases en 2025
Prepara una rutina para evitar el estrés
Aunque muchas veces se percibe como monótona, la rutina puede ser una aliada en esta etapa. Retomar horarios de sueño , establecer tiempos para tareas escolares, así como definir actividades familiares permite organizar mejor el día y reduce la sensación de caos
Los psicólogos señalan que el orden brinda seguridad, estabilidad emocional y facilita la adaptación a los cambios.
Alimentación, actividad física y encontrar un espacio para ti es vital
En medio de la atención a los hijos, padres y madres suelen relegar su propio bienestar; no obstante, alimentarse de forma balanceada , dormir lo suficiente y encontrar espacios personales resulta fundamental.
“Si tú no estás bien, será difícil cuidar de los demás”, recordó Palafox.
Planifica tu tiempo
Anticiparse a los gastos, preparar con anticipación uniformes y menús semanales, así como retomar la organización días antes del inicio escolar, puede evitar semanas caóticas.
Además, realizar una tarea a la vez mejora la concentración y evita la fatiga mental, contrario a la creencia de que el multitasking es más eficiente.
¿Por qué es importante planear el regreso a clases?
El regreso a clases representa un desafío emocional y logístico para las familias mexicanas, pero también una oportunidad para fortalecer hábitos de organización y autocuidado.
Los especialistas coinciden en que priorizar el descanso, la alimentación saludable, la actividad física y la planificación diaria puede marcar la diferencia entre un inicio de ciclo escolar lleno de tensión o uno equilibrado y saludable.
