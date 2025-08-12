Tips para reducir gasto en el regreso a clases 2025, según Condusef
El regreso a clases 2025 esta muy cerca y si quieres ahorrar dinero en la compra de útiles escolares, la Condusef emitió algunas recomendaciones.
Ya falta poco para el regreso a clases 2025 y para que cuides tu bolsillo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió algunas recomendaciones a las familias mexicanas.
Para que no comprometas tu presupuesto y te quedes sin dinero, la Condusef presentó una guía con recomendaciones para la compra de útiles escolares, uniformes, calzado e inscripciones.
Distribución del gasto para el regreso a clases 2025
La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) recomienda a las familias distribuir el gasto para el regreso a clases 2025 de la siguiente manera:
- 36% útiles escolares
- 21% inscripciones
- 17% uniformes
- 14% ropa y calzado
Recomendaciones para ahorrar dinero en el regreso a clases 2025
La Condusef recomienda a las familias mexicanas guardar pequeñas cantidades de dinero durante todo el año para contar con un colchón de ahorro.
Además, es importante revisar los cuadernos del año anterior y reutilizarlos o armar una nueva libreta con las hojas que no se hayan ocupado.
Antes de comprar se debe realizar una revisión para ver si los uniformes, zapatos, tenis o suéteres están en buen estado.
Posteriormente se deben comparar precios en papelerías, supermercados, tianguis y ferias escolares para determinar dónde se vende más barato.
Puedes juntarte con otros padres de familia para que hagan compras de mayoreo.
Es muy importante evitar comprar artículos innecesarios solo porque se ven bonitos.
¿Cuándo es el regreso a clases 2025?
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública ( SEP ) el regreso a clases para el ciclo escolar 2025-2026 es el 1 de septiembre de 2025 y concluye el 15 de julio de 2026.
