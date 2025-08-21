Las características de la mochila que te recomienda un ortopedista para el regreso a clases 2025

Con el regreso a clases 2025 a la vuelta de la esquina, la elección de la mochila escolar vuelve a ser un tema crucial para la salud de los estudiantes, ya sea de nivel básico o hasta el superior.

Es por eso que en adn40 hablamos con el doctor Gerardo Caballero , especialista en ortopedia y traumatología, quien advierte que cargar mochilas demasiado pesadas puede tener consecuencias a corto y largo plazo en niños y adolescentes.

El peso ideal de la mochila para estudiantes de primaria y secundaria

El especialista recomienda que la mochila no debe rebasar el 10% del peso corporal del alumno. Superar este límite aumenta el riesgo de dolores de espalda , hombros y cuello, además de fatiga muscular.

Exceso de peso en mochilas provoca daño en niñas y niños

“En traumatología vemos todos los días accidentes y lesiones que aumentan durante el regreso a clases por la sobrecarga”, explicó.

El Instituo Mexicano del Seguro Social (IMSS) y asociaciones pediátricas coinciden en este límite del 10 al 15%, ya que un exceso puede derivar en problemas posturales y lesiones musculoesqueléticas.

Mochila de rueditas: una opción válida para evitar problemas de salud a largo plazo

De acuerdo con el especialista, la mochila de rueditas es una alternativa sana, sobre todo en primaria y secundaria, etapas en las que los estudiantes cargan más útiles escolares ; sin embargo, depende de que las escuelas permitan su uso.

Aunque existe la percepción de que las mochilas con ruedas pueden ser incómodas, para los especialistas representan una manera efectiva de reducir la carga en la espalda, siempre que se utilicen en superficies adecuadas.

Características de las mochilas de rueditas que las hacen útiles

Estas son las características por las que las mochilas de rueditas son más recomendadas por especialistas:



Disminuyen la carga en la espalda

en la espalda Previenen lesiones musculoesqueléticas

Ideales para primaria y secundaria

Más ergonómicas

Menos fatiga física

Durabilidad

Distribución de peso más uniforme

Prácticas en trayectos largos

Favorecen la autonomía

Señales de alerta en lesiones por sobrecarga

El ortopedista advierte que las lesiones son más frecuentes en menores de edad en etapa prepuberta y, particularmente en las niñas, pueden ser más severas, llegando a manifestarse en alteraciones como cifosis (joroba) o escoliosis en etapas de crecimiento.

Estudios revelan que entre las señales de alerta que los padres deben vigilar se encuentran:



Dolor constante en la espalda o cuello

Postura encorvada

Marcas en los hombros por las correas

Fatiga excesiva al caminar con la mochila

La importancia del deporte y la actividad física en niños y adolescentes

El doctor Caballero subraya que es un mito que cargar peso afecte el crecimiento, pero sí puede limitar el rendimiento deportivo si los niños no están al 100% físicamente.

Además, recordó que muchas lesiones también ocurren porque los estudiantes no realizan calentamiento ni estiramiento antes y después de la actividad física escolar.

“Se necesita buena disciplina de deportes en las escuelas. Es una desgracia lo que pasa en México”, señaló el especialista, al insistir en que debe fomentarse el ejercicio dentro y fuera de los planteles.

