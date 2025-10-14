Precios bajos en frutas y verduras este martes de frescura de Walmart 14 de octubre

Para llevar una vida saludable es necesario consumir frutas y verduras, alimentos ricos en vitaminas y hierro que hacen crecer fuerte al cuerpo humano, es por ello que Walmart destina los Martes de Frescura a brindar la mejor calidad y precios bajos en estos productos.

Conforme de acerca la temporada de invierno se recomienda consumir frutas llenas de vitamia C , las cuales ayudan a aumentar nuestras defensas contra las enfermedades respiratorias y con el objetivo de no te gastes toda la quincena en estos alimentos considerados necesarios, Walmart baja sus precios.

¿Cuáles son las ofertas en frutas hoy por el Martes de Frescura de Walmart?

Papaya maradol: 39.90 pesos el kilo

Piña miel: 19.90 pesos el kilo

Manzana gala: 39.90 pesos el kilo

Melón chino: 34.50 pesos el kilo

Manzana red delicius: 34.90 pesos el kilo

Perón golden en bolsa: 39.90 pesos el kilo

Pera de anjou: 64.00 pesos el kilo

Manzana granny smith: 39.90 pesos el kilo

Sandía roja: 19.90 pesos el kilo

Manzana gala Marketside en bolsa: 39.90 pesos el kilo

Carambola: 99 pesos el kilo

Yaca: 44.90 pesos el kilo

Verduras en oferta este Martes de Frescura de Walmart

Pepino: 24.90 pesos el kilo

Tomate verde sin cáscara: 59.00 pesos el kilo

Jitomate saladet: 19.90 pesos el kilo

Calabaza japonesa: 38.90 pesos el kilo

Cebolla blanca: 36.90 pesos el kilo

Nopal limpio: 42.90 pesos el kilo

Ejote: 59 pesos el kilo

Cebolla morada: 39.90 pesos el kilo

Zanahoria:14.90 pesos el kilo

