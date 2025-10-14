Precios bajos en frutas y verduras este martes de frescura de Walmart 14 de octubre
¡Aliméntate sanamente! Walmart consiente a sus clientes con precios bajos y calidad en el área de frutas y verduras este Martes de Frescura.
Para llevar una vida saludable es necesario consumir frutas y verduras, alimentos ricos en vitaminas y hierro que hacen crecer fuerte al cuerpo humano, es por ello que Walmart destina los Martes de Frescura a brindar la mejor calidad y precios bajos en estos productos.
Conforme de acerca la temporada de invierno se recomienda consumir frutas llenas de vitamia C , las cuales ayudan a aumentar nuestras defensas contra las enfermedades respiratorias y con el objetivo de no te gastes toda la quincena en estos alimentos considerados necesarios, Walmart baja sus precios.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
¿Cuáles son las ofertas en frutas hoy por el Martes de Frescura de Walmart?
- Papaya maradol: 39.90 pesos el kilo
- Piña miel: 19.90 pesos el kilo
- Manzana gala: 39.90 pesos el kilo
- Melón chino: 34.50 pesos el kilo
- Manzana red delicius: 34.90 pesos el kilo
- Perón golden en bolsa: 39.90 pesos el kilo
- Pera de anjou: 64.00 pesos el kilo
- Manzana granny smith: 39.90 pesos el kilo
- Sandía roja: 19.90 pesos el kilo
- Manzana gala Marketside en bolsa: 39.90 pesos el kilo
- Carambola: 99 pesos el kilo
- Yaca: 44.90 pesos el kilo
Verduras en oferta este Martes de Frescura de Walmart
- Pepino: 24.90 pesos el kilo
- Tomate verde sin cáscara: 59.00 pesos el kilo
- Jitomate saladet: 19.90 pesos el kilo
- Calabaza japonesa: 38.90 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 36.90 pesos el kilo
- Nopal limpio: 42.90 pesos el kilo
- Ejote: 59 pesos el kilo
- Cebolla morada: 39.90 pesos el kilo
- Zanahoria:14.90 pesos el kilo
Economía en pausa: ¿Qué nos espera en el cierre de 2025 y en 2026?
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.