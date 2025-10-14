inklusion.png Sitio accesible
Precios bajos en frutas y verduras este martes de frescura de Walmart 14 de octubre

¡Aliméntate sanamente! Walmart consiente a sus clientes con precios bajos y calidad en el área de frutas y verduras este Martes de Frescura.

martes_de_frescura_walmart_14_octubre.jpg
Adriana Juárez/adn Noticias
1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Para llevar una vida saludable es necesario consumir frutas y verduras, alimentos ricos en vitaminas y hierro que hacen crecer fuerte al cuerpo humano, es por ello que Walmart destina los Martes de Frescura a brindar la mejor calidad y precios bajos en estos productos.

Conforme de acerca la temporada de invierno se recomienda consumir frutas llenas de vitamia C , las cuales ayudan a aumentar nuestras defensas contra las enfermedades respiratorias y con el objetivo de no te gastes toda la quincena en estos alimentos considerados necesarios, Walmart baja sus precios.

¿Cuáles son las ofertas en frutas hoy por el Martes de Frescura de Walmart?

  • Papaya maradol: 39.90 pesos el kilo
  • Piña miel: 19.90 pesos el kilo
  • Manzana gala: 39.90 pesos el kilo
  • Melón chino: 34.50 pesos el kilo
  • Manzana red delicius: 34.90 pesos el kilo
  • Perón golden en bolsa: 39.90 pesos el kilo
  • Pera de anjou: 64.00 pesos el kilo
  • Manzana granny smith: 39.90 pesos el kilo
  • Sandía roja: 19.90 pesos el kilo
  • Manzana gala Marketside en bolsa: 39.90 pesos el kilo
  • Carambola: 99 pesos el kilo
  • Yaca: 44.90 pesos el kilo

Verduras en oferta este Martes de Frescura de Walmart

  • Pepino: 24.90 pesos el kilo
  • Tomate verde sin cáscara: 59.00 pesos el kilo
  • Jitomate saladet: 19.90 pesos el kilo
  • Calabaza japonesa: 38.90 pesos el kilo
  • Cebolla blanca: 36.90 pesos el kilo
  • Nopal limpio: 42.90 pesos el kilo
  • Ejote: 59 pesos el kilo
  • Cebolla morada: 39.90 pesos el kilo
  • Zanahoria:14.90 pesos el kilo

