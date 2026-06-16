La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en ingles), frustró un ataque con drones y francotiradores que se ejecutaría en el espectáculo de lucha que se llevó a cabo el pasado domingo 14 de junio por el cumpleaños del presidente de Estados Unidos (EUA), Donald Trump.

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Según el director del FBI, Kash Patel, tuvieron conocimiento del incidente el pasado 10 de junio, y tras llevar a cabo el operativo, confirmó que fueron detenidas varias personas que estaban involucradas en el complot.

On June 10, FBI and our law enforcement partners became aware of a potential threat to the UFC America 250 event in Washington, D.C. involving individuals outside of the National Capital Region – and thanks to the rapid action of this FBI, our partners, and the Department of… pic.twitter.com/PbWkIk1Lr5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 16, 2026

¿Cuál era el objetivo del atentado contra Trump?

Según las fuerzas de seguridad, el objetivo de los perpetradores era atacar el evento de artes marciales mixtas (MMA), organizado en el jardín del sur de la Casa Blanca por el 80º cumpleaños de Donald Trump.

Su plan era lanzar explosivos mediante drones para provocar una evacuación masiva y guiar a la multitud hacia francotiradores, enfocándose en los políticos y asistentes adinerados, considerados como “objetivos de alto valor”.

🚨 Ataque frustrado en EU🇺🇸



El FBI detuvo a cinco personas y desarticuló un presunto plan para atacar la Casa Blanca durante el festejo de cumpleaños de #DonaldTrump



Las autoridades investigan una operación que habría contemplado drones explosivos y francotiradores. https://t.co/h0jDQRm6u8 pic.twitter.com/dKxk6l0PwD — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 16, 2026

¿Cómo fue la investigación del FBI contra el atentado?

Gracias a la intervención oportuna del FBI, lograron detener los ataques “en seco” de la organización que se comunicaba por grupos de TikTok, pues la agencia tuvo conocimiento de la amenaza desde días antes.

Se sabe que alrededor de 20 personas mandaban mensajes cifrados por medio de Signal, donde compartían mapas de la Casa Blanca, rutas de escape y planes para una “casa de seguridad”.

Donald Trump En el evento también se conmemoraba la independencia de EUA. (Christian Hartmann/REUTERS)

¿Qué pasó con los detenidos del atentado en contra de Trump?

Al menos 5 personas de Ohio, Misuri y California fueron arrestadas, entre ellas un jóven de 19 años llamado Tycen Proper, que ocultaba en su casa ropa táctica y una gran cantidad de municiones.

Cabe destacar que el mandatario no fue informado del complot hasta que se encontró en la cumbre del G7 en Francia.

¿Cómo se enteró el FBI del atentado contra Trump?

Según el FBI, la alerta inicial no provino del espionaje cibernético, sino de la madre de Tycen Proper, quien contactó a las autoridades locales la semana previa, preocupada por las inusables compras de armas aunado a las comunicaciones que mantenía su hijo con terceros.

Documentos judiciales y reportes de funcionarios, revelaron que el plan incluía una segunda fase de ataque diseñada para irrumpir y asaltar las puertas principales de la Casa Blanca, aprovechando el caos generado por los drones.

Supuestamente, el FBI detectó la amenaza el 10 de junio, exactamente 4 días antes del evento “UFC Freedom 250″, que también festejaba los 250 años de independencia de Estados Unidos.

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