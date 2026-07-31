Hermano de “El Mencho” se declara culpable en EUA

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano del capo Nemesio Oseguera “El Mencho”, se declaró culpable de delitos relacionados con narcotráfico ante una corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, este viernes 31 de julio.

El hermano del fallecido narcotraficante se declaró culpable de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con el objetivo de importarlas de manera ilegal a Estados Unidos, así como de portar y poseer un arma de fuego para facilitar dicha el trasiego.

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Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, además de un delito relacionado con el uso de armas de fuego para… pic.twitter.com/xv6VIHCtNj — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 31, 2026

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¿Por qué el hermano de “El Mencho” se declaró culpable?

Al declararse culpable, Antonio Oseguera Cervantes podría abrir una posibilidad de reducción de condena si decide cooperar con las autoridades norteamericanas. La sentencia se dará a conocer el 13 de noviembre, con miras a enfrentar una pena mínima de 15 años de cárcel y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.

Hermano de “El Mencho” y su participación en el CJNG

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Antonio Oseguera Cervantes trabajó con su hermano “El Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien reportaba directamente.

Antonio Oseguera impulsó operaciones de narcotráfico del CJNG, incluyendo precursores químicos a los laboratorios de metanfetamina para la organización. Asimismo, recolectaba ganancias del narco y asistía a reuniones.

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