Un informe de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC por sus siglas en inglés) confirmó que las principales redes sociales ejecutan una “vigilancia comercial masiva” que recolecta tus datos personales, tengas cuenta en alguna plataforma o no.

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¿Cómo te espían las redes sociales y usan la información recopilada en tu contra?

Existen 5 herramientas con las que las redes sociales guardan información personal y la usan para la vigilancia comercial, y son:

Retención indefinida de información: Aunque borres un mensaje, foto o desactives una cuenta, no se eliminan los registros debido a que plataformas como Meta permiten almacenar y conservar un expediente en sus servidores para análisis internos o con fines legales

debido a que plataformas como Meta un expediente en sus servidores para análisis internos o con fines legales Perfiles sombra: Aunque no tengas una cuenta en TikTok o Instagram, las plataformas crean identidades digitales ocultas utilizando datos de contacto, etiquetas de amigos e incluso el historial de tu navegación web general

las plataformas ocultas utilizando de amigos e incluso el web general Rastreo silencioso con geolocalización: Las aplicaciones rastrean los movimientos mediante GPS, Wi-Fi, sensores del teléfono y direcciones. Las instituciones confirmaron que aunque desactives los permisos de ubicación del celular, los algoritmos deducen tu posición exacta para mapear rutinas y trayectos

Las instituciones confirmaron que aunque desactives los permisos de ubicación del celular, los algoritmos deducen tu posición exacta para mapear rutinas y trayectos Cookies, los rastreadores invisibles: En este caso, el espionaje va más allá de la propia app, pues estas herramientas de seguimiento monitorean las páginas que visitas, qué compras y cuánto tiempo te detienes en ver un contenido, lo que te genera anuncios personalizados

lo que te genera anuncios personalizados Identificadores biométricos: El reconocimiento facial convierte tu rostro en una firma almacenada en bases de datos compartidas, a menudo sin tu consentimiento

¿Quiénes se quedan con tu información?

La actividad digital se “empaqueta, fusiona y comercializa” en un mercado de datos sin tu conocimiento, como:

Manipulación política y algorítmica: Grupos de propaganda que analizan las vulnerabilidades emocionales y preferencias para segmentar fake news y moldear la intención de voto

Grupos de propaganda que analizan las vulnerabilidades emocionales y preferencias para Vigilancia gubernamental: Agencias rastrean las actividades públicas y privadas dentro de las redes sociales, acceden a ubicaciones y chats sin la necesidad de una orden judicial

Agencias rastrean las actividades públicas y privadas dentro de las redes sociales, acceden a ubicaciones y chats Ciberdelincuentes: Hackers utilizan la información personal para estructurar ataques de phishing y robar tu identidad

¿Qué puedo hacer para evitar que me espíen en redes sociales?

¡Empieza ya! No esperes a que se roben tu información, es indispensable cambiar la configuración de dispositivos y aplicaciones, ya que por defecto están diseñadas para maximizar la recolección de datos.

Habilita la autenticación de doble factor, utiliza contraseñas robustas sin datos personales y obvios para evitar hackeos masivos.

Restringe inmediatamente la geolocalización y filtra tu sobreexposición en Internet.

Recuerda que, las redes sociales no te espían en el sentido tradicional, pero sí usan todo dato proporcionado para que consumas lo que “aparentemente necesitas”.