VIDEO: Miles de personas cruzan desde Marruecos a España desatando crisis migratoria en Ceuta

La ciudad Ceuta, un punto de España al norte del continente africano que colinda con Marruecos, vivió una nueva crisis migratoria durante este jueves 30 de julio, luego de que miles de personas cruzaron masivamente con el fin de llegar al territorio europeo.

De acuerdo a la Guardia Civil de España, alrededor de cinco mil personas ingresaron a la nación europea, mientras que la televisión marroquí apunto a que la cifra es de más de 30 mil migrantes, pero hasta el momento no hay cifra oficial de cuántas personas lograron cruzar.

Spain's North African enclave of Ceuta is experiencing a humanitarian and security emergency after 1,500 migrants reached the city by swimming across from Morocco over the past week, the territory's leader said https://t.co/uFUKomCwrd pic.twitter.com/w2854xnNma — Reuters (@Reuters) July 30, 2026

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Videos muestran el éxodo desde Marruecos

Las imágenes y videos del “éxodo” de Marruecos a España se volvieron rápidamente virales, ya que se ve a cientos de migrantes nadando, corriendo e intentando romper las vallas que impiden el paso con el fin de llegar a territorio europeo.

En su mayoría se trata de jóvenes y hombres; sin embargo, también se aprecian mujeres y menores de edad.

Se trata de uno de los mayores flujos migratorios irregulares desde 2021 cuando cerca de 10 mil personas procedentes de Marruecos y de países de África subsahariana entraron a España de una forma similar.

VIDEO | Miles de personas entran desde Marruecos a Ceuta en la mayor crisis migratoria desde 2021. pic.twitter.com/kKenTU5ozU — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 30, 2026

Gobierno de Ceuta pide cerrar frontera con Marruecos

La agencia internacional Reuters informó que el Gobierno de Ceuta pidió a la administración federal desplegar al ejército y cerrar la frontera, con el fin de controlar el flujo migratorio que se presentó durante las primeras horas del día.

Por su parte, el Ministerio del Interior aseveró que se encuentran trabajando en conjunto con el Gobierno de Marruecos para solucionar la emergencia. Asimismo, el presidente de España, Pedro Sánchez, adelantó que su administración se encuentra “volcada” en dar respuesta a la situación en Ceuta.

“Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible (...) es el momento de construir soluciones, con responsabilidad y cooperación”, redactó en su cuenta de X.

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