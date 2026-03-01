Hombre dispara contra asistentes de bar en EUA y FBI ya investiga posible atentado terrorista

Al menos tres personas murieron y 14 más resultaron lesionadas, después de que se registrara un tiroteo masivo en un bar de Austin este domingo, cerca del campus de la Universidad de Texas, Estados Unidos. El FBI ya investiga este acto como un "posible atentado terrorista".

Los hechos ocurrieron poco antes de las 2:00 am, en el distrito de entretenimiento de Austin. Las autoridades recibieron una llamada sobre un hombre que disparaba desde un vehículo afuera del bar. De acuerdo con los reportes, el pistolero encendió las luces intermitentes, bajó la ventanilla y comenzó a disparar con un rifle de asalto y una pistola.

¿Qué dijo el FBI sobre el posible acto de terrorismo?

En conferencia de prensa, Alex Doran, agente especial interino a cargo de la división del FBI en San Antonio, dijo que aún es demasiado pronto en el proceso para determinar una motivación exacta, pero había indicios sobre el sujeto y también en su vehículo que apuntan a un posible vínculo con terrorismo.

¿Qué pasó con el sospechoso y por qué sería un acto de terrorismo?

El FBI señaló que tras el ataque al bar, el sospechoso condujo hacia el oeste por la calle Sixth, estacionó su vehículo y caminó con su rifle para después disparar contra los peatones, sin embargo, las autoridades llegaron a él en menos de un minuto, por lo que en la intersección fue baleado y murió en el momento.

Según el medio New York Post, el sospechoso fue identificado como ciudadano estadounidense de Senegal, tenía un Corán en su auto y vestía ropa islámica cuando comenzó a disparar.

El congresista Joaquin Castro catalogó como "horrible" el tiroteo afuera del bar y aseguró que nadie debe temer sufrir la violencia en una salida nocturna. "Las víctimas y sus familias están en mi pensamiento y rezo por la recuperación de los hospitalizados".

A horrific shooting in Austin early this morning outside a popular bar took the lives of three people and injured fourteen more.



No one should fear facing violence on a night out. The victims and their families are in my thoughts and I am praying for the recoveries of those… — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) March 1, 2026

