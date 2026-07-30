Donald Trump anuncia acuerdo para desarme de Hamás en Gaza

En un hecho histórico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el acuerdo de la Junta de Paz, para el desarme total de Hamás y el resto de los grupos armados de Gaza.

Este plan, según anunció el propio presidente, contará con 20 puntos el cual busca poner un alto al fuego entre el Ejército de Israel y Hamás y así poner fin a la guerra con un desarme total de ambas partes.

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🇺🇸🕊️ El presidente Donald Trump (@POTUS) da a conocer que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo "histórico" para el desarme total de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gazahttps://t.co/lCcyyZ1bz2 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 30, 2026

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¿Qué dice el acuerdo de la Junta de Paz?

A través de una publicación, Donald Trump dio a conocer la implementación de este plan y las fases que tendrá para poner un alto al fuego y hacer una reestructura del territorio.

“Este acuerdo representa un paso crucial hacia el establecimiento de un nuevo gobierno palestino que, finalmente, gobernará Gaza y que colaborará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino”, señaló Trump.

Sumado al plan de 20 puntos que busca establecer, aseguró que: “Una vez completado el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza para sus residentes y sus vecinos”.

Además, Donald Trump agradeció a los países que actuaron como mediadores: Egipto, Qatar y Turquía, al hacer importantes esfuerzos y también, reconoció a su equipo por este avance histórico.

“En virtud de este acuerdo, Gaza estará finalmente en manos de un nuevo gobierno palestino que sirva a su PUEBLO. ¡FELICIDADES A TODOS POR ESTE INCREÍBLE LOGRO, QUE TODOS DECÍAN QUE NUNCA SE PODRÍA LOGRAR!”, finaliza la publicación del presidente de Estados Unidos.

Guerra de Gaza finaliza a casi dos años del inicio

El 7 de octubre de 2023 un ataque de Hamás a Israel desató una intensa campaña militar israelí, provocando una grave crisis humanitaria y negociaciones de tregua que estuvieron estancadas durante este periodo.

Durante ese lapso, hubo miles de víctimas y rehenes, así como ataques entre los protagonistas. Además, se habían pactado periodos de tregua, pero los ataques y la violencia siguió afectando a la población.

Ahora, con este plan y el acuerdo de la Junta de Paz se espera la retirada de las fuerzas militares, el establecimiento de un nuevo gobierno palestino y el desarme total de ambos grupos armados.

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