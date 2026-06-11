Trump anuncia acuerdo con Irán, pero Teherán lo niega

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró haber alcanzado un “gran acuerdo” de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que tal vez se firme este fin de semana en Europa, en un acto en el posiblemente no esté presente el mandatario.

“Acabamos de alcanzar un gran acuerdo para resolver el conflicto con Irán. Ahora queda pendiente la formalización, lo cual debería completarse en los próximos días, y probablemente se lleve a cabo una firma, tal vez, en Europa”, declaró Trump ante los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario adelantó que el vicepresidente J.D. Vance será quien acuda a la firma durante el fin de semana, ya que él estará encabezando este domingo un evento deportivo en la Casa Blanca por su cumpleaños 80, antes de viajar a Europa para asistir a la Cumbre del G7 a partir del lunes.

Preguntado sobre si el avance de las negociaciones con Teherán le habían hecho descartar planes para la toma de la isla de Jarg, que alberga la terminal petrolera más importante del país persa, Trump respondió: “Lo descartaría si firmamos el acuerdo”.

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¿Qué dijo Irán?

Tras el anuncio de Trump, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, aseguró que Teherán todavía no ha alcanzado ninguna “conclusión final” con respecto a un acuerdo con el país norteamericano.

En declaraciones recogidas por la agencia iraní Tasnim, Bagaei afirmó que “la mayoría del texto estaba finalizado” pero que Washington no dejó de “cambiar sus posicionamientos” con respecto a las negociaciones.

Además, el portavoz iraní recordó que la República Islámica no está dispuesta a ceder en sus “líneas rojas”.

Bagaei describió las afirmaciones del presidente estadounidense como meras “especulaciones”.

¿Habrá más ataques contra Irán?

El anuncio de un inminente acuerdo, que ponga fin a la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, llega poco después de que el mandatario estadounidense anunciara la cancelación de nuevos ataques contra Irán para este jueves ante el avance de las negociaciones.

Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche — escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El republicano detalló que Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto, entre otras naciones, estuvieron involucrados en las conversaciones.

Hasta la firma del acuerdo, el bloqueo naval estadounidense “permanecerá plenamente vigente”, aseguró.

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