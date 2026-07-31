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SIP alerta que la libertad de prensa retrocede en América; pone en la mira la ley de audiencias en México

La organización señaló que los nuevos lineamientos podrían abrir la puerta a la censura y a una mayor intervención del gobierno en los contenidos de los medios de comunicación.

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Por: Majo Santillán González
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