Reportan disparos cerca de la Casa Blanca; hay movilización policiaca

Este sábado 23 de mayo se reportaron disparos a las afueras de la Casa Blanca y según los corresponsales de la sede presidencial, el personal de seguridad pidió resguardarse en la sala de prensa.
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Reportan disparos cerca de la Casa Blanca
De acuerdo con Selina Wang, corresponsal de ABC News, se escucharon disparos cuando estaban en la sede presidencial de Donald Trump y les pidieron que se resguardaran.
Tras el reporte se realizó un fuerte despliegue policial, hasta el momento las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre el hecho.
Cabe mencionar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca negociando un acuerdo entre la República Islámica de Irán y otros países.
Captan momento de las detonaciones
A través de redes sociales se hizo viral el video de la reportera de ABC News que se encontraba realizando un reporte en vivo cuando comenzaron las detonaciones.
Servicio Secreto ya investiga
Anthony Guglielmi, jefe de Comunicaciones del Servicio Secreto informó que los disparos se reportaron cerca de la calle 17 y la Avenida Pensilvania. Indicó que se encuentran corroborando la información y darán a conocer los detalles más adelante.
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