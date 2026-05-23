Reportan disparos cerca de la Casa Blanca; hay movilización policiaca

Este sábado 23 de mayo se reportaron disparos a las afueras de la Casa Blanca y según los corresponsales de la sede presidencial, el personal de seguridad pidió resguardarse en la sala de prensa.

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Reportan disparos cerca de la Casa Blanca

De acuerdo con Selina Wang, corresponsal de ABC News, se escucharon disparos cuando estaban en la sede presidencial de Donald Trump y les pidieron que se resguardaran.

Many gunshots were heard when we were at the White House. We were told to run into the press briefing room — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Tras el reporte se realizó un fuerte despliegue policial, hasta el momento las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre el hecho.

🚨 #AlertaADN



⚠️ Reportan disparos cerca de la Casa Blanca. El Servicio Secreto ordena a la prensa resguardarse en la sala de conferencias pic.twitter.com/Bz3tjXaxoT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 23, 2026

Cabe mencionar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca negociando un acuerdo entre la República Islámica de Irán y otros países.

Captan momento de las detonaciones

A través de redes sociales se hizo viral el video de la reportera de ABC News que se encontraba realizando un reporte en vivo cuando comenzaron las detonaciones.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Servicio Secreto ya investiga

Anthony Guglielmi, jefe de Comunicaciones del Servicio Secreto informó que los disparos se reportaron cerca de la calle 17 y la Avenida Pensilvania. Indicó que se encuentran corroborando la información y darán a conocer los detalles más adelante.

We are aware of reports of shots fired near 17th Street and Pennsylvania Avenue NW and are working to corroborate the information with personnel on the ground. Additional information will be provided as it becomes available. — U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 23, 2026

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