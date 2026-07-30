Muerte de 15 elefantes en Kenia es investigada; la mayoría eran hembras y crías

El Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS) informó que 15 elefantes murieron cerca del Parque Nacional de Amboseli y según las primeras investigaciones se cree que los animales fueron envenenados con cianuro.

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Investigan envenenamiento de elefantes

Según los primeros reportes, 10 elefantes presentaban signos de parálisis parcial y murieron en dos días, los otros cinco aparecieron sin vida y fueron parcialmente devorados por animales carroñeros. La mayoría eran hembras con crías y solo había un macho adulto.

Se sospecha que algunos agricultores envenenan a los elefantes para impedir que arrasen las cosechas ya que suelen adentrarse en terrenos de cultivo para buscar comida y agua. Las muertes ocurrieron entre el 24 de junio y el 24 de julio entre unos 15 y 30 kilómetros de los limites del parque.

Elefantes, considerados sagrados en algunas culturas

En India, Tailandia y Sri Lanka los elefantes son considerados sagrados y tienen un profundo significado religioso y cultural vinculado al hinduismo y budismo. Algunos elefantes viven cautivos y participan en ceremonias y festivales para atraer la fortuna y buena suerte.

Se les relaciona con Ganesha, el famoso dios con cabeza de elefante que simboliza la sabiduría y la fortuna. También representa la paz y la buena suerte y forman parte de la identidad histórica. En las fábulas africanas, el elefante es visto como el sabio jefe que resuelve imparcialmente las disputas entre las criaturas del bosque.

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