Gobierno de Keiko Fujimori busca integrar a Perú al Escudo de las Américas

El nuevo gobierno de Keiko Fujimori confirmó que Perú trabaja para sumarse al Escudo de las Américas, la iniciativa regional promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de reforzar la cooperación entre países en el combate al crimen organizado transnacional.

Durante la presentación de su gestión en la cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, señaló que una de las prioridades de la administración será fortalecer la seguridad pública y combatir la corrupción. En ese contexto, afirmó que Perú buscará estrechar su colaboración con Estados Unidos y con otras naciones de la región.

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El anuncio se da en medio del incremento a la violencia que enfrenta el país sudamericano. En los últimos años, los homicidios y las denuncias por extorsión han registrado un fuerte aumento, mientras que el narcotráfico continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades.

Antes de asumir la presidencia, Fujimori ya había manifestado su intención de incorporar a Perú a esta alianza regional. Asimismo, el canciller destacó que el gobierno impulsará una mayor coordinación con los países vecinos y otros aliados para enfrentar a las organizaciones criminales.

El Escudo de las Américas fue presentado por Donald Trump durante una cumbre celebrada en marzo en Florida, a la que asistieron mandatarios de países como Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Chile.

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