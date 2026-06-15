Donald Trump afirma en el G7 que podrían lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

El 24 de febrero de 2022 comenzó la guerra entre Rusia Y Ucrania, hoy, luego de 52 meses; Trump declaró que existe la posibilidad de que Rusia y Ucrania alcancen un acuerdo. A su llegada al G7, el mandatario dijo que ambas naciones están abiertas.

“Ayer tuvimos una conversación muy productiva con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y el presidente ruso Vladimir Putin, y creo que podemos llegar a un acuerdo, de verdad lo creo. Pienso que ambos están abiertos a ello”, dijo

El presidente hizo referencia del acuerdo que alcanzó con Teherán para detener los bombardeos: “Ahora que se ha cerrado el acuerdo con Irán, nos centraremos en eso, a ver si podemos concretarlo. Mueren 25 mil personas al mes, la mayoría soldados. Eso no debería ocurrir”, añadió.

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Zelenski busca ingresar a la Unión Europea

Zelenski se unirá a los líderes del G7 en Evian-les-Bains el martes para una reunión sobre la consolidación de la paz y la seguridad en Ucrania.

Volodimir Zelenski afirmó en un video que Rusia había lanzado otro ataque “deliberado y brutal” contra ciudades ucranianas durante la noche, causando la muerte y heridas a civiles.

Celebró la apertura del primer grupo de negociaciones de adhesión a la Unión Europea para Ucrania y Moldavia, afirmando que enviaba un mensaje claro de que “el progreso de Europa no puede detenerse”.

Añadió que Ucrania había ofrecido dialogar con el presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a la guerra, pero que Putin no quería reunirse.

¿Qué es la cumbre del G7 y quiénes se reúnen?

El G7 es un foro informal de jefes de Estado y de Gobierno; está integrado por

Canadá

Francia

Alemania

Italia

Japón

Reino Unido

Estados Unidos

En estas cumbres, los jefes de Estado debaten cuestiones clave de política global, intercambian opiniones y colaboran para desarrollar soluciones constructivas.

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