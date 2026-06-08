El Gabinete de Seguridad Federal dio a conocer este lunes 8 de junio que fue arrestado Hugo “N”, alías El 01, identificado como presunto generador de violencia en Sonora y Chihuahua, cercano al grupo de Los Salazar.

De acuerdo a las autoridades, la aprehensión de El 01 se dio en coordinación con el Gobierno de Sonora, luego de una investigación que derivó en señalamientos por delitos de alto impacto contra el acusado.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos del Gabiente de Seguridad, en coordinación con autoridades de @gobiernosonora, detuvieron a Hugo “N”, alias “El 01”, identificado como generador de violencia con presencia en Sonora y Chihuahua.



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Hugo “N” es acusado de realizar ataques con drones

En detalle, el Gabinete de Seguridad informó que Hugo “N” está relacionado con diversos delitos de alto impacto (aunque no se profundizó en éstos); sin embargo, el más relevante es el uso de drones para realizar ataques contra grupos rivales y autoridades.

Hasta el momento, se desconoce oficialmente a qué agrupación criminal pertenece, aunque se le vincula con Los Salazar; no obstante, se le decomisó un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército al momento de la detención.

EUA alerta por aumento de ataques con drones

Una semana atrás, durante una comparecencia en el Senado de Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, alertó por el aumento de ataques con drones por parte de los cárteles mexicanos.

En su disertación, el funcionario puntualizó que la tecnología ha sido utilizada para atacar a sí mismos, a otros grupos y advirtió que próximamente podrían ir contra los intereses de EUA.

“Es un problema global que se manifiesta cada día en todo el mundo. Me refiero a que los cárteles mexicanos están utilizando drones unos contra otros y debemos tener en cuanto que, en algún momento, podrían incluso utilizarlos en contra de nuestros propios intereses”, refirió.

Es importante mencionar que, al menos desde 2020, se tienen reportes de prensa local e investigaciones académicas sobre el incrementos de drones en las actividades de los grupos criminales, específicamente en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Los Chapitos (una de las células del Cártel de Sinaloa).

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