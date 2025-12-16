inklusion.png Sitio accesible
Clan del Golfo, organización violenta y “poderosa”, es considerada como terrorista por EUA

El Clan del Golfo es responsable de atentados contra funcionarios públicos y militares; tiene aproximadamente 9 mil integrantes que operan en minería y delitos como tráfico de personas.

Escrito por: Adriana Pacheco

El Departamento de Estado de Estados Unidos designó al Clan del Golfo como una organización terrorista extranjera y terroristas globales especialmente designados (SDGT).

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el Clan del Golfo es una organización delictiva muy violenta y poderosa con miles de miembros.

¿De qué se le acusa al Clan del Golfo?

EUA acusa a la organización de ser responsable de atentados terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden y personal militar, además de civiles en Colombia. Sus actividades violentas son financiadas a través del tráfico de cocaína .

¿Cómo cataloga Colombia al Clan del Golfo?

En septiembre de este año, el Gobierno Nacional reconoció al Ejército Gaitanista, también denominado Clan del Golfo, como un Grupo Armado Organizado. Es considerado como heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el mayor grupo del país, pues tiene aproximadamente 9 mil integrantes que se han adentrado en minería ilegal y tráfico de personas.

¿Gobierno y Clan del Golfo tienen acuerdos?

Tras mesas de diálogo, el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo acordaron en su última reunión de paz en Catar la creación de tres zonas de ubicación temporal en los municipios de Tierralta (Córdoba), Belén de Bajirá y Unguía (Chocó) sin embargo, los procesos para detener la violencia que efectúan continúan.

Durante este 2025 también fue detenido José Elis Trujillo Alias "Navarro o 19" principal cabecilla financiero de la Estructura Nelson David Hurtado Simanca del GAO Clan del Golfo, un área rural del municipio de Pijiño del Carmen.

