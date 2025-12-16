Inicia transición en Chile tras triunfo de José Antonio Kast

José Antonio Kast ganó con contundencia la segunda vuelta y fue recibido por Gabriel Boric en La Moneda.

Ambos calificaron la reunión como positiva y republicana, marcando una transición institucional.

Kast obtuvo 58,17%, el mejor resultado de la derecha desde 1989; la izquierda tuvo su peor balotaje.

Seguridad, inmigración y economía fueron claves del triunfo, pero generan altas expectativas.

Kast enfrentará un Parlamento fragmentado y desafíos para construir gobernabilidad y cumplir promesas.

