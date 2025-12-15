El fentanilo ahora es considerado un “arma de destrucción masiva”, según la orden de Donald Trump

Este 15 de diciembre, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para declarar al fentanilo como un arma de "destrucción masiva", como una medida para incrementar la lucha contra esta droga que ha afectado de manera histórica a la población en Estados Unidos.

"Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es", declaró Donald Trump desde la Casa Blanca, asegurando que efectivamente es un arma mortal que ha cobrado miles de vidas en los últimos años.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Fentanilo ahora es considerado un arma de destrucción masiva

Entre los datos que justifican esta decisión del presidente Trump encontramos que, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), más de 250 mil personas murieron entre el 2021 y el 2023 por sobredosis relacionadas con opioides, principalmente, el fentanilo.

Trump declaró: "No cabe duda de que los adversarios de Estados Unidos están traficando fentanilo a Estados Unidos, en parte porque quieren matar estadounidenses", es por eso que desde que comenzó su gestión uno de sus principales objetivos fue reducir su ingreso al país hasta poder eliminarlo por completo.

BREAKING: President Trump just declared FENTANYL a WEAPON OF MASS DESTRUCTION.



This critical step unleashes every tool to combat the cartels & foreign networks responsible for flooding communities with this deadly substance—the leading cause of death among Americans aged 18-45. pic.twitter.com/C9YXC53kzK — The White House (@WhiteHouse) December 15, 2025

La lucha de Estados Unidos por reducir el tráfico de fentanilo en su país

Por si fuera poco, Trump también se enorgulleció de que el ingreso de fentanilo disminuyera en un 50% desde que comenzó su gestión. Asimismo, señaló que es un trabajo que no sería posible sin una estrecha colaboración con otros países, destacando a China y México.

Aunque claro, Trump sigue responsabilizando a los cárteles mexicanos por el tráfico de fentanilo y las muertes de estadounidenses. Recordó que tan solo en el 2024 hubo más de 80 mil muertes por sobredosis y que, aunque la cifra se ha ido reduciendo, es un problema que sigue representando una crisis nacional.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.