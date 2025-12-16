México y EUA firman acuerdo sobre aguas residuales
México y EUA firmaron un acuerdo para atender la crisis de aguas residuales del río Tijuana, con acciones de infraestructura, monitoreo y cooperación binacional.
- El pacto fue anunciado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).
- La CILA acordó acciones conjuntas como infraestructura, investigación y mayor monitoreo.
- La contaminación ha provocado cierre de playas, daños ambientales y afectaciones a la salud.
- El acuerdo se negoció y firmó en tiempo récord, antes del plazo fijado en el MOU de julio.
