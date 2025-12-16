México y EUA firman acuerdo sobre aguas residuales

Estados Unidos y México firmaron un nuevo acuerdo para atender la crisis de aguas residuales del río Tijuana.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.



El pacto fue anunciado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

(EPA). La CILA acordó acciones conjuntas como infraestructura, investigación y mayor monitoreo .

. La contaminación ha provocado cierre de playas , daños ambientales y afectaciones a la salud.

, daños ambientales y afectaciones a la salud. El acuerdo se negoció y firmó en tiempo récord, antes del plazo fijado en el MOU de julio.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.