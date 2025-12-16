inklusion.png Sitio accesible
Trump declara arma de destrucción masiva al fentanilo

Trump declaró el fentanilo arma de destrucción masiva para combatir a cárteles; la droga causa hasta 300 mil muertes al año en EUA.

Internacional

Por: Ximena Ochoa

Donald Trump declaró el fentanilo como un arma de destrucción masiva en la Casa Blanca.

  • La medida busca usar todas las herramientas contra cárteles y redes extranjeras.
  • El fentanilo es la principal causa de muerte entre estadounidenses de 18 a 45 años.
  • Autoridades estiman entre 200 mil y 300 mil muertes anuales por esta droga.
  • Es un opioide sintético de uso médico que, en el mercado ilegal, resulta altamente letal.

