Trump declara arma de destrucción masiva al fentanilo

Donald Trump declaró el fentanilo como un arma de destrucción masiva en la Casa Blanca.

La medida busca usar todas las herramientas contra cárteles y redes extranjeras .

. El fentanilo es la principal causa de muerte entre estadounidenses de 18 a 45 años.

Autoridades estiman entre 200 mil y 300 mil muertes anuales por esta droga .

. Es un opioide sintético de uso médico que, en el mercado ilegal, resulta altamente letal.

