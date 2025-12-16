Fuerzas militares de EUA atacan embarcaciones en el Océano Pacífico; reportan 8 muertos

Las Fuerzas Militares de Estados Unidos atacaron tres embarcaciones en el Océano Pacífico que presuntamente se dedicaban al narcotráfico, la operación dejó varias personas muertas, así lo informó el Comando Sur.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

EUA ataca embarcaciones

Fue mediante redes sociales que el Comando Sur de Estados Unidos informó que por orden de Pete Hegseth se llevaron a cabo ataques cinéticos a tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales.

Según las investigaciones, se confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas por estar involucradas en actividades de narcotráfico.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

Decenas de personas han muerto por ataques a embarcaciones

Durante el ataque murieron ocho personas, tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera. En el video se puede ver los tres botes separados flotando en el agua antes de que cada uno sea atacado.

Además, se estima que al menos 95 personas han muerto durante los ataques contra embarcaciones sospechosas por traficar con drogas. El gobierno de Donald Trump ha señalado que el objetivo de estas operaciones es frenar el narcotráfico.

La administración de Trump ha calificado a los muertos como "combatientes ilegales" y ha reivindicado la capacidad de realizar ataques letales sin revisión. Los bombardeos han venido acompañados de un despliegue militar en el Caribe con el portaaviones más grande del mundo y buques de guerra.

EUA ataca barco cargado de drogas que zarpó de Venezuela El presidente de EUA, Donald Trump, señaló que en el ataque murieron 11 integrantes del Tren de Aragua; la embarcación estaba cargada de toneladas de estupefacientes. 02 septiembre, 2025

Nuevas sanciones a compañías navieras

Cabe recordar que hace unos días, Estados Unidos anunció nuevas sanciones a compañías navieras y barcos que ayudan a transportar petróleo venezolano.

Esta medida intensifica la campaña de presión de la administración de Trump sobre Venezuela que incluye el traslado de miles de tropas y un ataque de portaviones al Caribe.

Gobierno de Qatar condenó ataque de Israel

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.