La CIA tendrá operaciones encubiertas en Venezuela, autoriza Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró durante una rueda de prensa que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) tener operaciones en Venezuela y en el Caribe, como una decisión que se basa en su lucha contra el narcotráfico en la región.

Con esto, la CIA podría tomar acciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro, lo considerando que sus trabajos de inteligencia lo tienen considerado como el líder del Cártel de los Soles, una organización que ha sido designada como terrorista y que es acusada de tener fuerzas armadas en Venezuela.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

La CIA tendrá operaciones en Venezuela

La consigna es luchar contra el narcotráfico venezolano en tierra, ya que, según Trump , sus ataques en el mar han sido contundentes y les ha dado el control de dicha vía para impedir la llegada de las drogas a Estados Unidos.

“Sin duda, ahora estamos mirando hacia la tierra porque tenemos el mar muy bien bajo control”, declaró Trump en el Despacho Oval.

Sin mencionar que, desde hace semanas, las fuerzas armadas de Estados Unidos han estado vigilando las costas de Venezuela para analizar los posibles nexos con el narcotráfico y sus actividades ilegales.

Cuando Trump fue cuestionado por autorizar a la CIA, fue contundente con su respuesta: “Autoricé por dos razones: primero, vaciaron sus prisiones y nos enviaron criminales. Lo otro es la droga. Muchas drogas vienen por mar. Pero ahora vamos a enfocarnos en tierra”, declaró.

Operaciones por mar de Estados Unidos contra el narcotráfico

Desde hace meses las fuerzas armadas estadounidenses han realizado ataques letales con armamento sofisticado a las embarcaciones que ellos ubiquen como “buques de narcotráfico ” que van en aguas internacionales con dirección a los Estados Unidos.

Hasta ahora, 27 personas han muerto en alta mar por esos ataques, según el gobierno de Estados Unidos, todos ellos identificados como narcotraficantes, aunque nunca fueron detenidos ni interrogados.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.