Donald Trump defendió rescate económico de Argentina: “No tienen dinero, no tienen nada”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , defendió enérgicamente el rescate económico de 20 mil millones de dólares otorgado a Argentina, calificando al país sudamericano como una nación en crisis extrema.

Durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One, Trump afirmó que Argentina “está luchando por su vida” y carece de recursos.

“No tienen dinero. No tienen nada. Están luchando muy duro para sobrevivir”, expresó el mandatario estadounidense.

Críticas en EUA por rescate a Argentina

El rescate ha generado controversia en Estados Unidos, especialmente entre los agricultores, quienes argumentan que la ayuda indirectamente beneficia a los productores argentinos.

Tras la eliminación de impuestos a las exportaciones en Argentina, los agricultores argentinos han podido vender soja a China a precios más competitivos, lo que ha afectado negativamente a los productores estadounidenses.

Senadores republicanos, como Chuck Grassley, han cuestionado la decisión, señalando que Estados Unidos debería priorizar el apoyo a sus propios agricultores.

Trump aseguró que apoyo económico dependerá de las elecciones en Argentina

El paquete financiero, que incluye un acuerdo de swap de divisas por 20 mil millones, fue anunciado el pasado 9 de octubre.

No obstante, días atrás se dio a conocer que este apoyo está condicionado al éxito electoral de Javier Milei en los próximo comicios, presidente de Argentina y aliado político de Trump.

En una reunión en la Casa Blanca, Trump sugirió que el rescate dependía del desempeño electoral del partido de Milei, La Libertad Avanza, lo que generó críticas sobre la politización de la ayuda.

Posible apertura comercial: compra de carne argentina

Como parte de la estrategia para apoyar a la nación sudamericana, Trump ha sugerido la compra de carne argentina para reducir los precios en el mercado estadounidense.

“Si compramos algo de carne a Argentina, eso ayudaría a Argentina, que consideramos un muy buen país”, comentó Trump.

Mientras tanto, en la nación sudamericana, las declaraciones de Trump han generado preocupación, especialmente por la forma en que se vincula la ayuda económica con el éxito electoral de Milei.

