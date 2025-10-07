¡Regresó un monstruo! Confirman tornado destructivo categoría 5

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) confirmó que el tornado que destruyó una parte de Dakota del Norte en junio de 2025 y provocó la muerte de al menos 3 personas fue de categoría 5 (EF5), fenómeno no visto desde hace más de una década.

El tornado, que fue calificado como “un monstruo”, presentó vientos superiores a 330 kilómetros/hora y tocó tierra cerca de Enderlin, Dakota del Norte, a tan solo 64 km al suroeste de Fargo. Posteriormente avanzó durante 20 minutos.

¿Cómo impactó el tornado categoría 5 en Estados Unidos?

El 20 de junio, el fenómeno de gran magnitud arrasó con decenas de viviendas, árboles, espectaculares y vehículos. Su furia se sintió en el Aeropuerto Regional de Minnesota y dejó a decenas de personas atrapadas en sus automóviles y casas.

¿Qué características tiene un tornado EF5?

Un tornado de categoría 5 es el nivel más alto de peligrosidad que se le otorga a este fenómeno. Tiene la capacidad de destruir casas debido a sus vientos que son 322 km/h, y hacer que los objetos pesados sean lanzados a distancias considerables.

La última vez que se registró un tornado EF5 en EUA

Según investigadores del Laboratorio Nacional de Tormentas Severas de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), la última vez que se registró un tornado con clasificación EF5 fue en 2013.

Tras un tornado en Estados Unidos, los expertos de la NOOA examinan los daños para asignar a cada tornado una calificación del uno al cinco en la escala Fujita Mejorada.

¿Cómo se vivió el tornado EF5 de Dakota?

El poderoso tornado categoría 5 que tocó tierra en Enderlin pudo conocerse físicamente gracias a una cámara de seguridad. En el video se puede observar el paso del imponente fenómeno.

🚨#BREAKING: Officials with the National Weather Service have confirmed the nation’s first EF-5 tornado in over a decade.



📌#Enderlin | #NorthDakota



Officials with the National Weather Service have confirmed the nation’s first EF-5 tornado in more than a decade. After 4,414… pic.twitter.com/o3nZo2TmLx — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 6, 2025