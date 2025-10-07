Everest bajo la nieve; cientos de personas atrapadas y muertos en el Tibet

Equipos de rescate chinos fueron desplegados en las remotas laderas orientales del monte Everest , donde una poderosa tormenta de nieve sorprendió a cientos de excursionistas durante el fin de semana.

Medios locales informaron que, al menos, una persona murió y más de 200 permanecen varadas en la región del Tíbet , mientras continúan las labores de rescate en condiciones extremas.

Cientos de personas están atrapadas en el monte Everest a una altitud de unos 5.000 metros.



No pueden descender debido a las fuertes tormentas de nieve que azotaron el lado tibetano de la montaña hace varios días.



— Jorge Kurrle (@jorgekurrle) October 7, 2025

Más de 350 personas fueron rescatadas

Las autoridades locales confirmaron que unas 350 personas fueron rescatadas en las primeras horas y trasladadas al pequeño municipio de Wudang , situado a más de cuatro mil 900 metros de altitud.

En un principio, se estimaba que cerca de mil excursionistas habían quedado atrapados cuando la tormenta azotó la zona el viernes 3 de octubre por la noche.

Excursionistas relatan el caos bajo la tormenta

Varios montañistas relataron a medios internacionales la dureza del clima. El fotógrafo Dong Shuchan, quien se encontraba en la zona para capturar imágenes del Himalaya , narró que la nevada comenzó pocas horas después de iniciar su caminata.

“Los relámpagos no cesaban y la nieve era tan intensa que apenas podíamos dormir”, dijo a la BBC .

De acuerdo a su relato, el grupo alcanzó los cuatro mil 600 metros antes de decidir regresar, ya que varios excursionistas mostraban signos de hipotermia . “Nunca había vivido un clima tan extremo”, aseguró.

Otros senderistas reportaron que las tiendas de campaña colapsaban bajo el peso de la nieve y que debían retirar la acumulación cada diez minutos para evitar quedar sepultados.

Condiciones extremas y comunicación limitada

Las autoridades informaron que el mal tiempo ha complicado las tareas de rescate. La región del Everest enfrenta temperaturas bajo cero, caminos resbaladizos y nieve de hasta un metro de profundidad.

Además, obtener información precisa es difícil: el acceso al Tíbet está restringido y los periodistas extranjeros solo pueden ingresar con permiso especial, lo que limita los reportes sobre la emergencia.

La tormenta coincide con la Semana Dorada , uno de los periodos turísticos más activos de China, cuando miles de personas aprovechan para visitar destinos naturales; sin embargo, este año, el clima extremo ha convertido la aventura en tragedia.

El Everest, entre récords y riesgos

El monte Everest , con sus ocho mil 849 metros de altura, sigue siendo un atractivo para escaladores y excursionistas. En 2024, su Área Escénica registró un récord de más de 540 mil visitantes, impulsada por el turismo interno.

Pero las autoridades advierten que el cambio climático ha intensificado los fenómenos meteorológicos extremos en la región, lo que aumenta los riesgos para los montañistas, incluso en rutas que no buscan alcanzar la cumbre.

