Por primera vez en 500 años, un rey británico y un papa rezarán juntos en el Vaticano

El rey Carlos III y el papa León XIV protagonizarán un hecho sin precedentes: ambos rezarán juntos durante un servicio religioso en la Capilla Sixtina, algo que no ocurría entre un monarca británico y un pontífice desde la Reforma del siglo XVI.

El encuentro formará parte de la visita de Estado que los reyes Carlos y Camila realizarán al Vaticano los días 22 y 23 de octubre.

¿Dónde se reunirán el papa León XIV y el rey Carlos III?

La ceremonia tendrá lugar bajo los frescos de Miguel Ángel, en un acto que reunirá a coros y clérigos tanto de la Iglesia católica como de la Iglesia de Inglaterra , de la cual el monarca es gobernador supremo.

De acuerdo con fuentes del Palacio de Buckingham para BBC , este servicio simbolizará la voluntad de “reconciliación y cooperación entre ambas confesiones cristianas”.

El primer encuentro entre Carlos III y León XIV

Será también la primera reunión formal entre el rey británico y el papa León XIV, sucesor de Francisco, quien falleció en abril. La visita había sido pospuesta anteriormente debido a los problemas de salud del pontífice anterior.

Durante su estancia en el Vaticano, los reyes participarán en reuniones con altos funcionarios eclesiásticos y asistirán a un servicio ecuménico especial centrado en la protección de la naturaleza, tema con el que Carlos III ha estado estrechamente comprometido durante décadas.

La Capilla Sixtina, símbolo de unidad

El servicio religioso se celebrará en uno de los espacios más emblemáticos del mundo cristiano: la Capilla Sixtina , donde se llevan a cabo los cónclaves papales.

En esta ocasión, su acústica resonará con la unión de tres coros —el de la Capilla Sixtina, el de la Capilla de San Jorge y el de la Capilla Real de Su Majestad— como muestra de la armonía entre las dos tradiciones.

Según portavoces de la Iglesia de Inglaterra, “no existe registro de que un rey británico y un papa hayan compartido oración conjunta desde que Enrique VIII rompió con Roma en el siglo XVI”, lo que convierte este encuentro en un hecho de profundo simbolismo histórico.

Un vínculo con la tradición medieval

Además del servicio en la Sixtina, el rey asistirá a otro acto en la basílica de San Pablo Extramuros , donde recibirá el título de “cofrade real”.

Esta distinción honra su trabajo por promover el diálogo interreligioso y refleja los antiguos lazos entre la monarquía inglesa y esa abadía romana, sostenidos desde la Edad Media.

De acuerdo a expertos, el monarca busca reforzar su papel como puente entre religiones, mientras el Vaticano y la Iglesia de Inglaterra envían un mensaje de unidad espiritual y respeto mutuo.

